Svet

"KIJEVU NIJE U INTERESU UVLAČENJE MINSKA U SUKOB": Belorusija oštro odgovorila Ukrajini

В.Н.

26. 06. 2026. u 07:52

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UKLjUČIVANjE Belorusije u ukrajinski sukob nije u interesu Kijeva, izjavio je za RIA Novosti predsednik stalne komisije za nacionalnu bezbednost Predstavničkog doma Narodne skupštine Belorusije Genadij Lepeško.

КИЈЕВУ НИЈЕ У ИНТЕРЕСУ УВЛАЧЕЊЕ МИНСКА У СУКОБ: Белорусија оштро одговорила Украјини

AP Photo/Peter Dejong

„Strateški gledano, razumemo da uvlačenje Belorusije u sukob pre svega nije u interesu same ukrajinske strane“, rekao je Lepeško na marginama Peterburškog međunarodnog pravnog foruma.

On je objasnio da bi to za Ukrajinu značilo otvaranje dodatnog fronta dužeg od hiljadu kilometara, kolika je granica između dve zemlje.

Vladimir Zelenski je prošle nedelje izjavio da se na belorusko-ukrajinskoj granici nalazi tehnika koja, kako je naveo, koordiniše dejstva bespilotnih letelica.
On je pozvao Minsk da „isključi te sisteme“, uz upozorenje da će to, u suprotnom, učiniti ukrajinske snage.

Ta izjava usledila je nekoliko dana nakon napada na autobus u Brjanskoj oblasti u kojem su se nalazili mladi fudbaleri iz beloruske Gomeljske oblasti.

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da je preko ukrajinskih predstavnika preneo upozorenje Zelenskom da će se suočiti sa sukobom „sasvim drugačije prirode“ ukoliko Ukrajina uspe da uvuče Belorusiju u rat.

Četrnaesti Peterburški međunarodni pravni forum održava se od 24. do 26. juna u Sankt Peterburgu.

(Sputnjik)

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