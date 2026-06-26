BRITANSKI KRALJ PLATIO POREZ: Nećete verovati koliko para je morao da da, od cifre će vas zaboleti glava (FOTO)

Britanski kralj Čarls III saopštio je da je za 2024-2025. godinu platio porez u iznosu od 12,9 miliona funti (14.97 miliona evra), čime je postao prvi monarh koji je otkrio iznos koji plaća za porez1

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Iznos poreza koji je platio kralj svrstao ga je među 100 najvećih poreskih obveznika u Velikoj Britaniji, prenosi BBC.

Kako su saopštili zvaničnici, kralj Čarls i kraljica Kamila će nastaviti da žive u Klarens Hausu, i neće se preseliti u Bakingemsku palatu, kako bi u toj palati, čije je renoviranje u toku, omogućili veći pristup javnosti.

Princ od Velsa, Vilijam izjavio je da je platio 7,76 miliona funti (9 miliona evra) poreza u istom periodu, pokazuju podaci u godišnjem kraljevskom izveštaju i računima.

King Charles reveals he paid £12.9m in tax for 2024-25 https://t.co/gPUEobPMmI — BBC News (UK) (@BBCNews) June 25, 2026

Britanski monarsi nisu obavezni da plaćaju porez na dohodak, porez na nasledstvo na ono što prime od prethodnog monarha ili porez na kapitalnu dobit, ali kralj dobrovoljno plaća porez na dohodak i porez na kapitalnu dobit na svaku prodaju privatne imovine.

Kralj Čarls je, po svojoj ličnoj odluci, prvi put kao monarh javnosti otkrio svoje lične poreske uplate.

ralj prima godišnji prihod od svog imanja Vojvodstva od Lankastera, osnovanog da bi monarhu pružio nezavisan izvor novca za zvanične i privatne troškove. To je portfolio zemljišta, investicija i nekretnina. Kralju obezbeđuje godišnji prihod koji je u periodu 2025-26. iznosio 25,2 miliona funti.

Drugi izvori prihoda, koji podležu oporezivanju, uključuju kraljeva sopstvena ulaganja i štednju, zajedno sa novcem koji su generisala njegova privatna imanja, Balmoral i Sandringam.