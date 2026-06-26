BROJ ŽRTAVA RAZORNIH ZEMLJOTRESA RASTE Loše vesti se samo nižu: Ugroženo i na hiljade dece
BROJ žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4.300 ljudi povređeno, izjavio je danas ministar zdravlja Karlos Alvarado.
Alvarado je za državnu televiziju rekao da su zdravstvene ustanove do četvrtka u 19 časova zbrinule više od 4.300 povređenih, od kojih je većina zadobila lakše povrede, ali da među njima ima i pacijenata sa teškim i umerenim povredama, preneo je CNN.
Prema njegovim rečima, mnogima je bila potrebna hirurška intervencija. Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Rihteru pogodili su tokom noći između srede i četvrtka Venecuelu. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, a obustavljen je vazdušni i železnički saobraćaj, kao i nastava u školama.
UNICEF: Hiljade dece ugrožene nakon zemljotresa u Venecueli
Hiljade dece suočavaju se sa ozbiljnim rizicima nakon dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu, upozorio je UNICEF.
Prema podacima te agencije Ujedinjenih nacija, oko 3,9 miliona dece živi u područjima pogođenim zemljotresima, dok je velikom broju porodica potrebna hitna humanitarna pomoć, preneo je CNN.
Izvršna direktorka UNICEF-a Ketrin Rasel rekla je da su prizori iz pogođenih oblasti i izveštaji sa terena potresni i da bezbednost, zaštita i dobrobit dece moraju da ostanu prioritet u odgovoru na katastrofu.
UNICEF je upozorio da će deca u narednim satima i danima biti među najugroženijim grupama stanovništva, suočena sa povredama, razdvajanjem od porodica, raseljavanjem i prekidima ključnih usluga, uključujući zdravstvenu zaštitu, snabdevanje bezbednom vodom, obrazovanje i zaštitu.
Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Rihteru pogodili su tokom noći između srede i četvrtka Venecuelu.
U zemlji je proglašeno vanredno stanje, a obustavljen je vazdušni i železnički saobraćaj, kao i nastava u školama. Broj žrtava dva zemljotresa porastao je na oko 235, dok je više od 4.300 ljudi povređeno.
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