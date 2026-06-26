BROJ ŽRTAVA RAZORNIH ZEMLJOTRESA RASTE Loše vesti se samo nižu: Ugroženo i na hiljade dece

BROJ žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4.300 ljudi povređeno, izjavio je danas ministar zdravlja Karlos Alvarado.

Foto: Tanjug/AP Photo/Javier Campos

Alvarado je za državnu televiziju rekao da su zdravstvene ustanove do četvrtka u 19 časova zbrinule više od 4.300 povređenih, od kojih je većina zadobila lakše povrede, ali da među njima ima i pacijenata sa teškim i umerenim povredama, preneo je CNN.

Prema njegovim rečima, mnogima je bila potrebna hirurška intervencija. Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Rihteru pogodili su tokom noći između srede i četvrtka Venecuelu. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, a obustavljen je vazdušni i železnički saobraćaj, kao i nastava u školama.

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UNICEF: Hiljade dece ugrožene nakon zemljotresa u Venecueli

Hiljade dece suočavaju se sa ozbiljnim rizicima nakon dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu, upozorio je UNICEF.

Prema podacima te agencije Ujedinjenih nacija, oko 3,9 miliona dece živi u područjima pogođenim zemljotresima, dok je velikom broju porodica potrebna hitna humanitarna pomoć, preneo je CNN.

Izvršna direktorka UNICEF-a Ketrin Rasel rekla je da su prizori iz pogođenih oblasti i izveštaji sa terena potresni i da bezbednost, zaštita i dobrobit dece moraju da ostanu prioritet u odgovoru na katastrofu.

UNICEF je upozorio da će deca u narednim satima i danima biti među najugroženijim grupama stanovništva, suočena sa povredama, razdvajanjem od porodica, raseljavanjem i prekidima ključnih usluga, uključujući zdravstvenu zaštitu, snabdevanje bezbednom vodom, obrazovanje i zaštitu.

Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Rihteru pogodili su tokom noći između srede i četvrtka Venecuelu.

U zemlji je proglašeno vanredno stanje, a obustavljen je vazdušni i železnički saobraćaj, kao i nastava u školama. Broj žrtava dva zemljotresa porastao je na oko 235, dok je više od 4.300 ljudi povređeno.

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