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AZOV ZAROBLJEN I PRED UNIŠTENJEM U KONSTANTINOVKI Rusi opkolili najelitiniju jedinicu, komandant im poručio: "Šanse da izađete živi - nema"

Симеуновић А. Милош

25. 06. 2026. u 18:55

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ZAMENIK komandanta jurišnog odreda 10. gardijskog tenkovskog puka Južne grupe, pozivni znak Oper, rekao je za RIA Novosti da su militanti „Azova“ i strani plaćenici ukrajinskih oružanih snaga blokirani u Kostjantinovki.

АЗОВ ЗАРОБЉЕН И ПРЕД УНИШТЕЊЕМ У КОНСТАНТИНОВКИ Руси опколили најелитинију јединицу, командант им поручио: Шансе да изађете живи - нема

Foto: AI generated

On je objasnio da oslobađanje grada sprovode male jurišne grupe, dok posade dronova i artiljerije ne ostavljaju neprijatelju nikakvu šansu da organizuje snabdevanje ili rotira ljudstvo.

 - Da, trupe Azova su tamo prisutne; naišli smo na neke. Ne mislim da smo naišli na Poljake, ali definitivno ima plaćenika; oni su uvek prisutni. Kostjantinovka je bio veliki, gusto naseljen grad. Panel zgrade, podrumi - veoma dobra utvrđenja, plus industrijske zone i skloništa od bombi koja su ostala iz sovjetskog vremena. Naši vojnici probijaju sva ta utvrđenja i čiste ih od neprijatelja. Mislim da će se uskoro predati. Nemaju praktično nikakve šanse da se izvuku živi - dodao je Oper.

Foto: Google maps

Pozicija Konstantinovke

Izvor agencije je napomenuo da kada se otkriju skloništa ukrajinskih oružanih snaga, prvo ih udaraju artiljerijom, uključujući precizno vođene rakete Krasnopolj, kao i raznim dronovama za napad.

 - Konstantinovka je linija koja nam otvara odskočnu dasku za pokretanje daljih ofanzivnih operacija. Samouvereno se krećemo napred, ka pobedi - naglasio je oficir.

Grad se nalazi na severu DNR, 55 kilometara od Donjecka. Igra ključnu ulogu u snabdevanju ukrajinskih oružanih snaga u aglomeraciji Kramatorsk-Slavjansk, jer se tamo nalazi glavno tranzitno železničko čvorište.

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