Svet

"MOMCI, RECITE SVOM PREDSEDNIKU" Lukašenko upozorava Kijev: Ovo će biti potpuno drugačiji rat

V.N.

25. 06. 2026. u 16:55

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BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko rekao je danas da će se "kvalitet rata" u Ukrajini momentalno promeniti ukoliko Kijev u njega uvuče Belorusiju i dodao da će njegova zemlja biti uz Rusiju u svakoj situaciji.

МОМЦИ, РЕЦИТЕ СВОМ ПРЕДСЕДНИКУ Лукашенко упозорава Kијев: Ово ће бити потпуно другачији рат

Foto: Russian Defense Ministry Press Service via AP

 - Predstavnici Zelenskog su nedavno bili na ovom mestu. Direktno sam im rekao: Momci, recite svom predsedniku: ako misli da može ovako da razgovara sa nama, a zatim da nas uvuče u rat, onda mora da shvati da će se kvalitet rata momentalno promeniti. Ovo će biti potpuno drugačiji rat - rekao je beloruski lider, prenosi Belta. Lukašenko je, tokom sastanka s gubernatorom Moskovske oblasti Andrejom Vorobjovim, rekao i da je dobio odgovor da ukrajinska strana i predsednik Zelenski to razumeju, zbog čega je pozvao na pregovore i postizanje suštinskog dogovora.

 - Nema potrebe za podizanjem tenzija i međusobnim optužbama. Treba da razgovaramo ljudski, uz razumevanje šta predstavljaju Rusija i Belorusija - naveo je beloruski predsednik.

Lukašenko je istakao da Belorusija ne želi da bude uključena u ratna dejstva i odbacio tvrdnje da Moskva pokušava da uvuče Minsk u sukob. On je naglasio da je stav Belorusije miroljubiv, ali da će zemlja ostati uz Rusiju.

 - Drugačije ne može da bude. Razumemo šta bi moglo da se dogodi ukoliko bi se Zapad ponovo umešao i odneo pobedu. Ne govorim sada o Ukrajini, već o širem kontekstu. Znamo sa kim se danas sukobljavamo. Ako žele mir, hajde da pregovaramo suštinski. Rat nam nije potreban- rekao je Lukašenko.

On je dodao da se zalaže za mir, ali uz čvrste garancije da Rusija i Belorusija neće biti dovedene u situaciju da, kako je naveo, budu ponovo obmanute.

 - Mir i samo mir, ali uz punu garanciju da se niko neće poigravati sa nama. Svaka obmana Rusije pre svega bi pogodila Belorusiju, jer smo na prvoj liniji i toga smo potpuno svesni - poručio je Lukašenko.

(Tanjug)

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