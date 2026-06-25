ZAGRLJENI NESTAJU POD ŠUTOM! Oko njih se sve ruši u par sekundi, ovo je najdramatičniji snimak iz Venecuele (VIDEO)

NA jednom od najdramatičnijih snimaka iz Venecuele, koju su u razmaku od 39 sekundi pogodila dva zemljotresa od kojih je najjači bio 7,5 stepeni Rihtera, vidi se kako se zgrada nestaje u oblaku dima dok se nekoliko ljudi pored nje grle pokušavajući da spasu živu glavu jer nisu imali vremena da pobegnu.

Foto: Printskrin

Snimak je prvobitno objavljen na TikToku, a potom i na društvenoj mreži "Iks" (X). Iznad objave piše da je nastao u Hukintu, predgrađu Karakasa, u zapadnom planinskom području u Venecueli.

These are heartbreaking visuals from the 7.1-magnitude earthquake that struck El Junquito, in the western highlands of Caracas, Venezuela.



At least 32 people have died and over 700 have been injured, and these numbers could rise. ( Video: junkogriljunquito/TT) pic.twitter.com/DCCqmiu6Mp — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 25, 2026

Na snimku se vidi kako se dvospratna zgrada nestaje za svega nekoliko sekundi, dok se ljudi koji su se zatekli u blizini i nisu imali vremena da pobegnu, grle u pokušaju da se zaštite od delova koji lete na sve strane dok ih prekriva oblak dima.

Pored njih trče drugi koji u pokušaju da nađu sklonište. U jednom trenutku vidi se unezvereni momak koji trči ulicom, pokušavajući da se skloni od potencijalnog novog urušavanja objekata.

🚨 Heartbreaking scenes from Venezuela.



Devastating double quake... 7.2 & 7.5 back-to-back near Caracas. Buildings collapsing left & right, state of emergency declared. Official toll low for now but USGS warns it could skyrocket into thousands... even 100k+ in worst case.… pic.twitter.com/fQIs5fDU5z — Nikkhil (@nikkhilbk) June 25, 2026

On doziva nekoga, a kako se kasnije čuje, i svoju majku, dok sirene i vrisci odzvanjaju ulicom. Oko njega su ljudi koji su uspeli da se spasu, ali i oboreni motori od siline potresa, kao i šut na sve strane.

Vlada Venecuele proglasila La Gvairu zonom katastrofe

Privremena predsednica Venecuele, Delsi Rodrigez izjavila je danas da je Vlada te zemlje proglasila državu La Gvaira, koja je najviše pogođena, zonom katastrofe, jer je ta obalska država najviše pogođena razornim zemljotresima koji su pogodili tu zemlju.

(Alo)