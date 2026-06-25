ZEMLJOTRESI U VENECUELI ZBRISALI SVE PRED SOBOM: Više od 10.000 nestalih i jezive scene na ulicama

VIŠE od 10.000 ljudi prijavljeno je kao nestalo nakon zemljotresa koji su pogodili Venecuelu tokom prethodne noći, pokazuju podaci sa internet stranice uspostavljene za evidenciju nestalih osoba, koju su na internetu, uključujući i platformu X, podelili lideri venecuelanske opozicije.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Prema podacima sa tog sajta, do 5.40 časova po lokalnom vremenu (11.40 po srednjeevropskom vremenu), više od 10.000 ljudi vodilo se kao nestalo ili bez potvrđenih informacija o njihovoj sudbini, prenosi Skaj njuz.

Najmanje 164 osobe su poginule, a 971 povređeno u snažnim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, izjavila je privremena predsednica te zemlje Delsi Rodrigez, preneo je Rojters.

Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Rihteru pogodili su tu latinoameričku zemlju i napravili veliku materijalnu štetu.

(Tanjug)

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