Svet

„PLIMA SE OKREĆE“ Fon der Lajenova šokirala izjavom o Ukrajini i ratu sa Rusijom!

P. Đurđević

25. 06. 2026. u 13:03

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PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen poručila je danas da je Ukrajina ojačala svoj položaj na ratištu i da se, kako je navela, "plima okreće" u sukobu sa Rusijom, ističući odlučnost ukrajinskih oružanih snaga i naroda.

„ПЛИМА СЕ ОКРЕЋЕ“ Фон дер Лајенова шокирала изјавом о Украјини и рату са Русијом!

foto: Dursun Aydemir / AFP / Profimedia

- Odlučnost ukrajinskog naroda pokazala je svetu da njihov evropski izbor ne može da se slomi. Ukrajina će pobediti, rasti, prosperirati - navela je Fon der Lajen na platformi Iks.

Ona je navela da je "hrabrost ukrajinskih snaga promenila zamah na bojnom polju" i da je ukrajinski izbor evropskog puta "nepokolebljiv".

Dodala je da Evropska unija nastavlja da jača ekonomske i institucionalne temelje Ukrajine, uključujući podršku njenoj integraciji u evropsko tržište, uz poruku da je "sada vreme za ulaganje u Ukrajinu".

Fon der Lajen je istakla da je EU, zajedno sa državama članicama, od početka "ruske invazije" pružila "neviđenu ekonomsku, finansijsku i vojnu podršku" i da je sada isplaćena i prva tranša u okviru novog finansijskog paketa podrške vrednog 90 milijardi evra.

Takođe je rekla i da Ukrajina ima perspektivu budućeg članstva u jedinstvenom evropskom tržištu, koje predsednica Komisije procenjuje na oko 20 biliona evra.

Poruku je zaključila iz Gdanjska, ističući simboliku grada u istoriji evropske solidarnosti i poruku da je zajedništvo ključno za očuvanje slobode u Evropi.

- U Gdanjsku, gradu koji je pomogao da se promeni tok poljske i evropske istorije. Ovde su ljudi pokazali da sloboda može da pobedi ugnjetavanje i ta solidarnost je put ka slobodi. Ova lekcija vodi Evropu danas dok stojimo solidarni sa Ukrajinom - navela je predsednica Evropske komisije.

(Tanjug)

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