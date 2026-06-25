„PLIMA SE OKREĆE“ Fon der Lajenova šokirala izjavom o Ukrajini i ratu sa Rusijom!

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen poručila je danas da je Ukrajina ojačala svoj položaj na ratištu i da se, kako je navela, "plima okreće" u sukobu sa Rusijom, ističući odlučnost ukrajinskih oružanih snaga i naroda.

foto: Dursun Aydemir / AFP / Profimedia

- Odlučnost ukrajinskog naroda pokazala je svetu da njihov evropski izbor ne može da se slomi. Ukrajina će pobediti, rasti, prosperirati - navela je Fon der Lajen na platformi Iks.

Ona je navela da je "hrabrost ukrajinskih snaga promenila zamah na bojnom polju" i da je ukrajinski izbor evropskog puta "nepokolebljiv".

The courage of Ukraine's armed forces has shifted the momentum on the battlefield.



The tide is turning.



And the resolve of the Ukrainian people has shown to the world that their European choice cannot be broken.



Ukraine will prevail, grow, prosper ↓ https://t.co/R1NyTfMAtA — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2026

Dodala je da Evropska unija nastavlja da jača ekonomske i institucionalne temelje Ukrajine, uključujući podršku njenoj integraciji u evropsko tržište, uz poruku da je "sada vreme za ulaganje u Ukrajinu".

Fon der Lajen je istakla da je EU, zajedno sa državama članicama, od početka "ruske invazije" pružila "neviđenu ekonomsku, finansijsku i vojnu podršku" i da je sada isplaćena i prva tranša u okviru novog finansijskog paketa podrške vrednog 90 milijardi evra.

Takođe je rekla i da Ukrajina ima perspektivu budućeg članstva u jedinstvenom evropskom tržištu, koje predsednica Komisije procenjuje na oko 20 biliona evra.

Poruku je zaključila iz Gdanjska, ističući simboliku grada u istoriji evropske solidarnosti i poruku da je zajedništvo ključno za očuvanje slobode u Evropi.

- U Gdanjsku, gradu koji je pomogao da se promeni tok poljske i evropske istorije. Ovde su ljudi pokazali da sloboda može da pobedi ugnjetavanje i ta solidarnost je put ka slobodi. Ova lekcija vodi Evropu danas dok stojimo solidarni sa Ukrajinom - navela je predsednica Evropske komisije.

(Tanjug)

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