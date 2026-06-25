IRAN ŽESTOKO OPTUŽIO ČLANICE NATO-A: Odgovaraćete za napade na našu zemlju

IRAN je optužio danas pojedine članice NATO-a, uključujući Italiju i Rumuniju, da su saučesnice u, kako navodi, nezakonitim američko-izraelskim vojnim operacijama protiv Irana i da bi morale da snose odgovornost za svoje postupke.

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Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei naveo je na platformi Iks da su pomenute zemlje "eksplicitno označene" kao učesnice u napadima, preneo je portal "Press TV". Bagei je naveo da svaka evropska država koja je, prema Teheranu, pružila podršku američko-izraelskim operacijama mora da objasni svoje postupke međunarodnoj javnosti i sopstvenim građanima.

On je optužio te zemlje za učešće u, kako je rekao, "očiglednim činovima agresije" i kršenju međunarodnog prava, tvrdeći da su napadi izazvali žrtve u više iranskih gradova.

U saopštenju je navedeno da je NATO, kroz posrednu ili neposrednu podršku, odgovoran za posledice sukoba i da bi njegove članice morale da budu pozvane na odgovornost.

Prema navodima iranskih zvaničnika, generalni sekretar NATO-a Mark Rute ranije je pomenuo ulogu Italije i Rumunije u logističkoj podršci američkim operacijama, što je Teheran ocenio kao priznanje saučesništva u vojnim akcijama.

Iran tvrdi da su napadi na njegovu teritoriju počeli krajem februara, uz ciljanje vojnih i državnih zvaničnika, dok je nakon toga, kako navodi, usledio period eskalacije i vojnih odgovora.

Teheran je takođe ponovio tvrdnje da je situacija u Persijskom zalivu i oko Ormuskog moreuza imala ključnu ulogu u smirivanju tenzija, nakon čega su usledili diplomatski kontakti sa Sjedinjenim Američkim Državama i potpisivanje memoranduma o razumevanju o prekidu neprijateljstava i nastavku pregovora.

(Tanjug)



