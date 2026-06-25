Svet

FICO PRESEKAO! Učiniću sve da Slovačka ne učestvuje u vojnom zajmu za Ukrajinu!

P. Đurđević

25. 06. 2026. u 10:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SLOVAČKA neće izdvajati budžetska sredstva za vojnu pomoć Ukrajini u novom paketu pomoći Kijevu od NATO saveza od 70 milijardi evra, poručio je slovački premijer Robert Fico.

ФИЦО ПРЕСЕКАО! Учинићу све да Словачка не учествује у војном зајму за Украјину!

Foto: AP Photo/ Vadim Ghirda

- Sa velikom zabrinutošću pratim pripreme za samit NATO-a u Ankari. Samit će biti održan u prvoj sedmici jula i čujem da ponovo žele da prikupe novac za Ukrajinu - rekao je Fico u razgovoru sa studentima.

On je dodao da se govori o pomoći od 70 milijardi evra.

- Ovo govorim prvi put javno: učiniću sve da osiguram da Slovačka ne učestvuje u vojnom zajmu Ukrajini. Spremni smo da pružimo humanitarnu pomoć Ukrajini - naglasio je slovački premijer.

Fico je  podvukao da Bratislava "iz svog budžeta neće dati Ukrajini novac za oružje i rat".

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Svetsko prvenstvo je podignuto na viši nivo uz ove bonuse i poklone

Svetsko prvenstvo je podignuto na viši nivo uz ove bonuse i poklone