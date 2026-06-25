FICO PRESEKAO! Učiniću sve da Slovačka ne učestvuje u vojnom zajmu za Ukrajinu!

SLOVAČKA neće izdvajati budžetska sredstva za vojnu pomoć Ukrajini u novom paketu pomoći Kijevu od NATO saveza od 70 milijardi evra, poručio je slovački premijer Robert Fico.

Foto: AP Photo/ Vadim Ghirda

- Sa velikom zabrinutošću pratim pripreme za samit NATO-a u Ankari. Samit će biti održan u prvoj sedmici jula i čujem da ponovo žele da prikupe novac za Ukrajinu - rekao je Fico u razgovoru sa studentima.

On je dodao da se govori o pomoći od 70 milijardi evra.

- Ovo govorim prvi put javno: učiniću sve da osiguram da Slovačka ne učestvuje u vojnom zajmu Ukrajini. Spremni smo da pružimo humanitarnu pomoć Ukrajini - naglasio je slovački premijer.

Fico je podvukao da Bratislava "iz svog budžeta neće dati Ukrajini novac za oružje i rat".

(RT Balkan)

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