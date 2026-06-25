DRŽAVA PROGLAŠENA ZONOM KATASTROFE: Svet u šoku posle razornih zemljotresa u Veneceueli, zgrade sravnjene sa zemljom, traže se preživeli...

PRIVREMENA predsednica Venecuele, Delsi Rodrigez izjavila je danas da je Vlada te zemlje proglasila državu La Gvaira zonom katastrofe, jer je ta obalska država najviše pogođena razornim zemljotresima koji su pogodili tu zemlju.

Foto: Tanjug/VEN/Caracas/AP Photo

Ona je u obraćanju naciji na Venecuelanskoj televiziji VNT rekla da to znači da su vojne i civilne vlasti dužne da ulože velike napore u spašavanje što većeg broja ljudskih života.

Ona je u istom obraćanju proglasila vanredno stanje u zemlji i dodala da su usvojene vanredne mere bezbednosti na putevima i civilne zaštite zbog dokazanog postojanja desetina srušenih zgrada, uništenih porodičnih kuća i potpune paralize strateške infrastrukture.

Nacionalni izvršni odbor dao je prioritet mobilizaciji svih logističkih resursa Nacionalnog sistema za upravljanje rizicima i Generalštaba prema centralnoj obali kako bi se koncentrisalo uklanjanje otpada, koordinisala hitna medicinska pomoć.

Rekla je i da narednih dana neće raditi škole, da su obustavljene sve aktivnosti koje nisu esencijalne usluge kao i da je Međunarodni aerodrom Maiketia koji opslužuje Karakas zatvoren zbog infrastrukturnih oštećenja.

Rodrigez je najavila da će zemlja dobiti logističku podršku od raznih zemalja širom sveta za spašavanje onih koji su pogođeni zemljotresima jačine 7,5 i 7,2 stepena Rihterove skale i dodala da su se među prvima ponudile Sjedinjene Američke Države, Dominikanska Republika, El Salvador, Meksiko i Katar.

Procenjuje se da će spasilačke ekipe stići u Venecuelu ujutru po lokalnom vremenu.

Predsednik Nacionalne skupštine Venecuele Horhe Rodrigez izjavio je ranije danas da je razornim zemljotresima, koji su pogodili tu zemlju, najviše pogođena La Gvaira, država na severu zemlje, gde se srušilo 15 zgrada.

U La Gvairi u istoimenom gradu je i najveća luka u zemlji, i u njoj se nalazi i Međunarodni aerodrom Simon Bolivar, koji opslužuje glavni grad Karakas, a na video snimcima vidi se da je u La Gvairi srušen veliki hotel Eduard, sa osam spratova i 106 soba, prenosi Si-En-En.

Prema prvim podacima poginule su 32 osobe, više od 700 je ranjeno. Dva snažna zemljotresa jačine 7,5 i 7,2 stepena pogodila su Venecuelu u sredu oko 18.05 sati po lokalnom vremenu, a Američki geološki zavod objasnio je da su formirali fenomen nazvan "seizmički dublet".

Epicentar oba zemljotresa bio je manje od 30 kilometara jugoistočno od grada Jumare, oko 300 kilometara istočno od Karakasa.

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