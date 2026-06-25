KAMERE ZABELEŽILE JEZIVE TRENUTKE UDARA: Tokom noći se treslo u još jednom delu sveta, magnutida jača od 7 stepeni po Rihteru (VIDEO)
NAJMANjE četiri osobe povređene su u snažnom zemljotresu jačine 7,2 stepena po Rihteru koji je tokom noći pogodio region Tohoku na severoistoku Japana, saopštila je Japanska meteorološka agencija.
Prema navodima lokalnih vatrogasnih službi, povređeni su zadobili lakše i teže telesne povrede, dok za sada nema izveštaja o većoj materijalnoj šteti.
Kako prenosi agencija Kjodo, nakon zemljotresa nije izdato upozorenje na cunami. Epicentar potresa registrovan je u blizini obale prefekture Ivate, na dubini od oko 50 kilometara.
Nadležne službe odmah su pokrenule procenu eventualne štete na infrastrukturi i objektima u pogođenom području.
Kompanija "Tohoku Electric Power" saopštila je da zemljotres nije uticao na rad nuklearnih elektrana Onagava i Higašidori, kao i da nisu zabeležene nepravilnosti u njihovom funkcionisanju.
Sa druge strane, kompanija "Istočnojapanska železnica" privremeno je zaustavila pojedine železničke linije kako bi se obavile bezbednosne provere nakon snažnog podrhtavanja tla.
Japan se nalazi u jednom od seizmički najaktivnijih područja sveta i zemljotresi su česta pojava, zbog čega zemlja raspolaže razvijenim sistemima za rano upozoravanje i reagovanje u vanrednim situacijama.
Podsećamo, dva strahovita zemljotresa tokom noći pogodila su i Venecuelu, gde se strahuje da će se stradali brojati stotinama.
(Kurir.rs)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
ZEMLjOTRES U GRČKOJ Ljudi u panici: "Cela zgrada se tresla"
24. 06. 2026. u 11:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
Mesi pitao hrvatskog fudbalera: "DA LI SI NORMALAN", on kaže: "Ugasio sam ga!"
SA DVA gola u pobedi Argentine nad Austrijom, kapiten "Gaučosa" je oborio čak četiri rekorda Mundijala, od kojih je najbitniji onaj da je postao najbolji strelac svih vremena na Svetskim prvenstvima. Kota "18" - trenutna.
23. 06. 2026. u 16:05
Komentari (0)