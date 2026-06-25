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KAMERE ZABELEŽILE JEZIVE TRENUTKE UDARA: Tokom noći se treslo u još jednom delu sveta, magnutida jača od 7 stepeni po Rihteru (VIDEO)

В.Н.

25. 06. 2026. u 07:39

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NAJMANjE četiri osobe povređene su u snažnom zemljotresu jačine 7,2 stepena po Rihteru koji je tokom noći pogodio region Tohoku na severoistoku Japana, saopštila je Japanska meteorološka agencija.

КАМЕРЕ ЗАБЕЛЕЖИЛЕ ЈЕЗИВЕ ТРЕНУТКЕ УДАРА: Током ноћи се тресло у још једном делу света, магнутида јача од 7 степени по Рихтеру (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Iks/@AdnanTariq57586

Prema navodima lokalnih vatrogasnih službi, povređeni su zadobili lakše i teže telesne povrede, dok za sada nema izveštaja o većoj materijalnoj šteti.

Kako prenosi agencija Kjodo, nakon zemljotresa nije izdato upozorenje na cunami. Epicentar potresa registrovan je u blizini obale prefekture Ivate, na dubini od oko 50 kilometara.

Nadležne službe odmah su pokrenule procenu eventualne štete na infrastrukturi i objektima u pogođenom području.

Kompanija "Tohoku Electric Power" saopštila je da zemljotres nije uticao na rad nuklearnih elektrana Onagava i Higašidori, kao i da nisu zabeležene nepravilnosti u njihovom funkcionisanju.

Sa druge strane, kompanija "Istočnojapanska železnica" privremeno je zaustavila pojedine železničke linije kako bi se obavile bezbednosne provere nakon snažnog podrhtavanja tla.

Japan se nalazi u jednom od seizmički najaktivnijih područja sveta i zemljotresi su česta pojava, zbog čega zemlja raspolaže razvijenim sistemima za rano upozoravanje i reagovanje u vanrednim situacijama.

Podsećamo, dva strahovita zemljotresa tokom noći pogodila su i Venecuelu, gde se strahuje da će se stradali brojati stotinama.

(Kurir.rs)

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