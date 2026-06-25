Svet

DVA RAZORNA ZEMLJOTRESA POGODILA VENECUELU: Poginulo najmanje 30 osoba, više od 700 ljudi povređeno

В.Н.

25. 06. 2026. u 07:14

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PRIVREMENA predsednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je danas da su u zemljotresima koji su pogodili zemlju poginule najmanje 32 osobe, a povređeno 700 ljudi.

ДВА РАЗОРНА ЗЕМЉОТРЕСА ПОГОДИЛА ВЕНЕЦУЕЛУ: Погинуло најмање 30 особа, више од 700 људи повређено

Foto: AI generated/Gemini

Takođe je rekla da se očekuje da će rasti broj žrtava, preneo je Rojters.

Dva snažna zemljotresa jačine 7,1 i 7,5 stepeni Rihterove skale pogodila su noćas Venecuelu.

Rodrigez je proglasila vanredno stanje u zemlji zbog zemljotresa.

 

(Tanjug)

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