DVA RAZORNA ZEMLJOTRESA POGODILA VENECUELU: Poginulo najmanje 30 osoba, više od 700 ljudi povređeno
PRIVREMENA predsednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je danas da su u zemljotresima koji su pogodili zemlju poginule najmanje 32 osobe, a povređeno 700 ljudi.
Takođe je rekla da se očekuje da će rasti broj žrtava, preneo je Rojters.
Rodrigez je proglasila vanredno stanje u zemlji zbog zemljotresa.
(Tanjug)
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