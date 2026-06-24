Svet

PAKLENI PLAN PUTINA I TRAMPA Lavrov paralisao Evropu: "Amerikanci nam otkrili da kupuju evropski deo Severnog toka"

Симеуновић А. Милош

24. 06. 2026. u 16:38

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RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države žele da kupe evropski deo Severnog toka da bi preprodavale ruski gas.

ПАКЛЕНИ ПЛАН ПУТИНА И ТРАМПА Лавров паралисао Европу: Американци нам открили да купују европски део Северног тока

Foto: AI generated

 - Amerikanci trenutno pregovaraju, ili su nam bar rekli da je to njihov plan da kupe evropski deo 'Severnog toka Da ga obnove i preuzmu kontrolu. Ali, ništa osim našeg gasa preko gasovoda se ne može pumpati - rekao je Lavrov, govoreći na 12. Međunarodnom naučnom i stručnom forumu "Primakovljeva čitanja", prenosi Sputnjik.

On je zaključio da će Rusija pumpati gas, a da će ga oni, kako pretpostavlja, preprodavati sa velikom maržom. Eksplozije na gasovodima "Severni tok 1" i "Severni tok 2" dogodile su se 26. septembra 2022. godine.

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