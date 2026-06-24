PAKLENI PLAN PUTINA I TRAMPA Lavrov paralisao Evropu: "Amerikanci nam otkrili da kupuju evropski deo Severnog toka"
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države žele da kupe evropski deo Severnog toka da bi preprodavale ruski gas.
- Amerikanci trenutno pregovaraju, ili su nam bar rekli da je to njihov plan da kupe evropski deo 'Severnog toka Da ga obnove i preuzmu kontrolu. Ali, ništa osim našeg gasa preko gasovoda se ne može pumpati - rekao je Lavrov, govoreći na 12. Međunarodnom naučnom i stručnom forumu "Primakovljeva čitanja", prenosi Sputnjik.
On je zaključio da će Rusija pumpati gas, a da će ga oni, kako pretpostavlja, preprodavati sa velikom maržom. Eksplozije na gasovodima "Severni tok 1" i "Severni tok 2" dogodile su se 26. septembra 2022. godine.
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