UDAR NA ENERGETSKU MREŽU RUSIJE: Ukrajinski dronovi pogodili veliki gasni kompleks, aerodromi privremeno zatvoreni (VIDEO)

VELIKO postrojenje za preradu gasa u ruskom Orenburškom regionu je tokom noći naišlo na napad dronom , a širom tog područja su zabeležene eksplozije, požari i zatvaranja aerodroma.

Foto: Tanjug/AP Photo/Andrii Marienko

Ukrajinski Telegram kanal Exilenova+ saopštio je da je na industrijskom lokalitetu zabeleženo više žarišta požara.

Satelitski podaci, prema kanalu, pokazali su nekoliko zapaljenih područja u fabrici nakon eksplozija.

Lokalni stanovnici su prijavili najmanje tri udara u industrijskoj zoni.

Aerodromi zatvoreni, vlasti govore o masovnom napadu

Vlasti su privremeno obustavile rad aerodroma u Orenburgu, a slična ograničenja su uvedena u Orsku i Jasnom, zaustavljajući vazdušni saobraćaj iz bezbednosnih razloga.

Guverner Orenburške oblasti, Jevgenij Solncev, izjavio je na Telegramu da je "masovni napad dronom na naš region organizovao kriminalni režim Oružanih snaga Ukrajine (OSU)".

Dodao je da je nekoliko bespilotnih letelica oboreno iznad industrijskog objekta, pozvao stanovnike da ostanu mirni i rekao da nije bilo prijavljenih žrtava.

Takođe je upozorio da je deljenje fotografija i video snimaka vezanih za dronove zabranjeno.

Orenburški pogon među najvažnijim gasnim objektima Rusije

Orenburški pogon za preradu gasa, izgrađen na Orenburškom gasnom kondenzatnom polju, ruski izvori opisuju kao "najveći gasno- hemijski kompleks na svetu".

Smešten oko 1.500 km od ukrajinske granice, to je ključni pogon Gasproma koji se bavi prečišćavanjem gasa, preradom i proizvodnjom helijuma.

Takođe je jedini proizvođač prirodnih odoranata (specifične materije koje se dodaju gasu kako bi mu dale prepoznatljiv miris radi bezbednosti) u Rusiji.

Postrojenje ima kapacitet od oko 37,5 milijardi kubnih metara gasa godišnje i deo je projekta KazRosGaz, koji prerađuje gas iz kazahstanskog nalazišta Karačaganak.

Više napada na objekat

Objekat je prethodno bio meta napada u oktobru 2025. godine, kada je izbio požar, a Gazprom je prijavio vanredni poremećaj u unosu gasa.

U maju 2026. godine, predsednik Volodimir Zelenski je izjavio da je Ukrajina napala rusku gasnu infrastrukturu u Orenburškoj oblasti.

🇺🇦🇷🇺 Russia faced one of its heaviest nights yet as Ukraine launched 323 drones.



Moscow says every drone was intercepted. But strikes still cut power in Sevastopol and hit an industrial site deep in the Orenburg region.



Despite the claims, the reality is clear: this war is… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 24, 2026

Napadi prijavljeni i u Nižnjenovgorodskoj oblasti

Odvojeno, ruski medij Astra je izvestio o požaru u privatnoj kući u oblasti Nižnji Novgorod, oko 1 km od fabrike Elektrokabel PN, nakon još jednog prijavljenog napada dronom.

Prema veb-sajtu kompanije, reč je o "modernom, dinamično razvijajućem preduzeću u kablovskoj industriji" sa "moćnom flotom tehnološke opreme" za proizvodnju širokog asortimana kablovskih i žičanih proizvoda.

Lokalni stanovnici su takođe pominjali obližnju rafineriju Lukoil-Nižegorodnjefteorgsintez u Kstovu kao moguću metu.

Regionalni guverner Gleb Nikitin izjavio je da su dve osobe poginule, a dve povređene u napadu dronom na industrijski objekat, dodajući da je oboreno 23 bespilotne letelice i da su krhotine oštetile zgrade i vozila.

Nije precizirao koji je objekat pogođen, dodajući da nije bilo kritične štete na industrijskoj infrastrukturi.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je 323 ukrajinska drona presretnuto tokom noći iznad više regiona, uključujući Orenburg, Nižnji Novgorod, Krim i Crno more. Ukrajina nije komentarisala ove izveštaje.

Sevastopolj bez struje nakon udara na energetsku infrastrukturu

U međuvremenu, Sevastopolj je ostao bez struje nakon noćnog napada dronom na energetsku infrastrukturu na Krimu, rekao je u sredu gubernator Mihail Razvožajev.

Razvožajev je otkrio da je nestanak struje izazvan napadom na energetska postrojenja, dodajući: "Kao rezultat neprijateljskog napada na našu energetsku infrastrukturu, grad je privremeno ostao bez struje".

Sevastopol is burning.



The 330/220/110/35 kV Sevastopol electrical substation is reportedly on fire after a nighttime drone strike.



Another critical energy facility in occupied Crimea has been hit, with videos showing flames and heavy smoke rising from the site. #Crimea… pic.twitter.com/mLkRhKkXDi — AnatolijUkraine (@AnatoliUkraine) June 24, 2026

Eksplozije širom Krima, pogođena polovina poluostrva

Ukrajinski kanali za praćenje izvestio je o eksplozijama širom Krima tokom noći. Telegram kanal Krimski vetar je naveo da je termoelektrana Balaklava u Sevastopolju bila ključna meta, iako obim štete ostaje nejasan.

Eksplozije su takođe prijavljene u Bahčisaraju, Kerču i blizu planine Aj-Petri, gde se nalazi ruski radarski položaj.

Crimea without power. Ukraine continues its operation to isolate the peninsula.



Tonight, Ukrainian drones attacked power plants, power substations, and military facilities in Crimea.



According to the Krymskiy Veter Telegram channel, the main target of the attack was the… pic.twitter.com/TNvgVc7Mj2 — Belsat in English (@Belsat_Eng) June 24, 2026

Nestanak struje usledio je nakon ranijih "preventivnih" prekida struje koje su objavile vlasti.

Preliminarni izveštaji sugerišu da je pogođeno oko polovine Krima.

Do poremećaja dolazi nakon ponovljenih udara na energetsku i gorivnu infrastrukturu širom poluostrva, uključujući prijavljene pogodke na elektrane i trafostanice. Prodaja goriva civilima je i dalje obustavljena na okupiranom Krimu.

(Kijev post)