Svet

PUTIN POSLAO OŠTRU PORUKU ZAPADU: Ovo je rekao o ratu u Ukrajini i stanju na frontu

T.J.

23. 06. 2026. u 15:10

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RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da ruske snage u zoni "specijalne vojne operacije oslobađaju istorijske teritorije" i da vojska "hrabro i efikasno rešava zadatke" u sukobu sa Ukrajinom.

ПУТИН ПОСЛАО ОШТРУ ПОРУКУ ЗАПАДУ: Ово је рекао о рату у Украјини и стању на фронту

Foto: Tanjug/Alexei Nikolsky (POOL)

Putin je tokom sastanka sa diplomcima vojnih i bezbednosnih akademija u Kremlju, uključujući institucije Ministarstva odbrane, FSB-a, Nacionalne garde i drugih službi, ocenio da Zapad koristi tvrdnje o navodnoj ruskoj pretnji kako bi opravdao militarizaciju, navodeći da se NATO i Evropska unija "radikalno naoružavaju" pod izgovorom odbrane, prenela je RIA Novosti.

- Zapad otvoreno govori da se sprema za rat sa nama, povećavajući svoje ofanzivne vojne budžete. U međuvremenu, da bi opravdali takve rashode i radikalnu militarizaciju svojih država, lideri zemalja NATO-a i Evropske unije, kao i ranije, koriste lažne izjave o navodnoj ruskoj vojnoj pretnji - kazao je Putin.

On je poručio da će Moskva "brzo i adekvatno odgovoriti na sve spoljne i unutrašnje pretnje" i da zapadne zemlje otvoreno govore o pripremama za sukob sa Rusijom.

Govoreći o globalnoj situaciji, Putin je ocenio da je međunarodna bezbednosna slika nestabilna, uz porast potencijala za sukobe u više regiona, uključujući Bliski istok i Evroaziju.

On je naglasio da je od početka sukoba u Ukrajini došlo do "kvalitativnog razvoja" ruskog naoružanja, uključujući i modernizaciju nuklearne trijade, kao i da je više od 1.000 vrsta naoružanja i opreme testirano u borbenim uslovima tokom prošle godine.

- Prošle godine je u borbenim uslovima testirano više od 1.000 komada oružja i opreme, uključujući bespilotne letelice sa poboljšanim sistemom navođenja i municijom za lavirintiranje, robotske sisteme za različite namene i mnogo toga drugog - rekao je ruski lider.

Putin je istakao i da je "ključ uspeha" vojske "hrabrost i profesionalizam vojnika", kao i značaj vojnih komandnih timova.

Na kraju je poručio da se Rusija zalaže za "jednaku i nedeljivu bezbednost" i uspostavljanje multipolarnog međunarodnog poretka, uz nastavak jačanja statusa i ugleda oficirskog kadra u oružanim snagama.

(Tanjug)

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