Svet

ČULI SE ZVUCI PUCNJAVE I VRISCI LJUDI IZ BIBLIOTEKE: Ima mrtvih, užas u SAD (VIDEO)

В.Н.

23. 06. 2026. u 09:29

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NAJMANjE dve osobe su poginule u pucnjavi koja se dogodila u jednoj biblioteci u Kaliforniji, saopštila je lokalna policija.

ЧУЛИ СЕ ЗВУЦИ ПУЦЊАВЕ И ВРИСЦИ ЉУДИ ИЗ БИБЛИОТЕКЕ: Има мртвих, ужас у САД (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/@AlHind0

Pucnjava se dogodila u gradu Čiku na severu ove američke države, a jedan osumnjičeni je u pritvoru, prenosi Asošiejted pres.

Policija je navela da je odgovorila na poziv u kojem su se čuli zvuci pucnjave i vrisci ljudi iz biblioteke.

- Kada su policajci ušli u biblioteku, osumnjičeni je pobegao na zadnja vrata. Dodatne snage reda iza biblioteke privele su osumnjičenog - rekao je načelnik policije Bili Oldridž.

Prema njegovim rečima, taj incident je veoma tužan i traumatičan za mnoge ljude.

Ulice oko biblioteke su privremeno zatvorene, a za ljude koji su bili u zgradi postavljen je centar za ponovno okupljanje porodica.

Jedno dete je prevezeno u bolnicu sa lakšom povredom. 

Policija nije objavila ime osumnjičenog niti detalje o tome šta je izazvalo pucnjavu, ali je navela da veruje da je strelac delovao sam.

AP dodaje da je policija rekla neće objaviti imena ubijenih dok se ne obaveste najbliži rođaci.

Lokalne vlasti pozvale su ljude da izbegavaju odlazak u to područje.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OBRT: Taker Karlson saopštio udarnu vest

OBRT: Taker Karlson saopštio udarnu vest