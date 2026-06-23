ČULI SE ZVUCI PUCNJAVE I VRISCI LJUDI IZ BIBLIOTEKE: Ima mrtvih, užas u SAD (VIDEO)

NAJMANjE dve osobe su poginule u pucnjavi koja se dogodila u jednoj biblioteci u Kaliforniji, saopštila je lokalna policija.

Foto: Printskrin Iks/@AlHind0

Pucnjava se dogodila u gradu Čiku na severu ove američke države, a jedan osumnjičeni je u pritvoru, prenosi Asošiejted pres.

Policija je navela da je odgovorila na poziv u kojem su se čuli zvuci pucnjave i vrisci ljudi iz biblioteke.

- Kada su policajci ušli u biblioteku, osumnjičeni je pobegao na zadnja vrata. Dodatne snage reda iza biblioteke privele su osumnjičenog - rekao je načelnik policije Bili Oldridž.

Prema njegovim rečima, taj incident je veoma tužan i traumatičan za mnoge ljude.

Two killed, child injured in shooting at Butte County Library — Chico, California — June 22, 2026.

5:12 PM. Gunshots heard on open 911 line. Officers inside in 6 minutes.

Suspect fled out the back — taken into custody without firing a shot. pic.twitter.com/nLxBkDdM4W — freeledger (@thefreeledger) June 23, 2026

Ulice oko biblioteke su privremeno zatvorene, a za ljude koji su bili u zgradi postavljen je centar za ponovno okupljanje porodica.

Jedno dete je prevezeno u bolnicu sa lakšom povredom.

🚨BREAKING🚨:SUSPECT IN CUSTODY AFTER CALIFORNIA LIBRARY SHOOTING REPORT 🇺🇸⚠️



Police say a suspect is in custody following a reported shooting at the Butte County Library in Chico, California.

Authorities have secured the scene & are investigating the incident pic.twitter.com/Hm9RNIDUFE — Al Hind (@AlHind0) June 23, 2026

Policija nije objavila ime osumnjičenog niti detalje o tome šta je izazvalo pucnjavu, ali je navela da veruje da je strelac delovao sam.

AP dodaje da je policija rekla neće objaviti imena ubijenih dok se ne obaveste najbliži rođaci.

Lokalne vlasti pozvale su ljude da izbegavaju odlazak u to područje.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: