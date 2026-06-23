NOVINARI PITALI TRAMPA O POVLAČENJU SNAGA IZ EVROPE: Američki predsednik žestoko udario na Britaniju, Nemačku, Italiju... (VIDEO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp razgovarao je sa novinarima u Beloj kući uoči predstojećeg sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Novinari su Trampa pitali o najavljenoj reviziji američkog vojnog prisustva u članicama NATO-a, koju sprovodi ministar odbrane Pit Hegset, kao i da li Vašington planira povlačenje svojih snaga iz Evrope.

- Mi smo bili sjajna članica NATO-a, na mnogo načina jedina prava, svakako dominantna članica. Platili smo bilione dolara tokom godina, ne milijarde, već bilione dolara da bismo zaštitili Evropu. Kada smo mi želeli nešto da saznamo – a meni zapravo nije bila potrebna nikakva pomoć, više me je zanimalo iz radoznalosti, rekao sam Pitu: „Hajde da vidimo da li će se oni zaista pojaviti“. I pozvali smo ih, ali njih nije bilo uz nas. Glupo je što nisu bili", izjavio je Tramp.

"Starmer nije bio Vinston Čerčil"

Tramp se u svom obraćanju posebno obrušio na dosadašnjeg britanskog premijera Kira Starmera, koji je juče podneo ostavku, optuživši ga za potpunu pasivnost i izbegavanje savezničkih obaveza.

Reporter: You've been reviewing US presence in NATO. What's the conversation with Rutte?



Trump: We spent trillions protecting Europe from Russia. When we wanted help on small stuff, they said no.



Starmer said no, this was not Winston Churchill. Italy very bad. Germany very bad.… pic.twitter.com/CYL6AVVvyS — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) June 22, 2026

- Uostalom, Starmer nije bio tamo i znate šta? Narodu u Ujedinjenom Kraljevstvu se nimalo nije dopalo što ga nema. Starmer je rekao "ne". Zapravo, rekao je i nešto gore od "ne". Rekao je: "Doći ćemo čim pobedite". Ja sam mu odgovorio - Ne trebate nam kada već pobedimo - Pre nego što sam krenuo u akciju, pozvali smo ga, a on je rekao: "O, vau, stići ćemo". S njim nismo imali posla sa Vinstonom Čerčilom, to vam mogu garantovati. Ali Starmer je rekao da će biti tamo, zar ne, Pite? Čim pobedimo. Čim pobedimo, oni će doći i pomoći nam, važi?", rekao je Tramp.

Osim Velike Britanije, američki predsednik je kao loše partnere u Alijansi izričito naveo i druge velike evropske države, ponovo dovodeći u pitanje opravdanost ogromnih američkih izdvajanja za zajedničku odbranu.

- Italija je bila veoma loša. Italija je bila veoma loša, a i druge zemlje. O, Nemačka je bila veoma loša. Potrošili smo sav taj novac, mislim da trošimo oko 600 milijardi dolara godišnje, zar ne? Rekao bih da je toliko. Brojke koje izdvajamo za NATO su potpuno lude, a njih nije bilo za nas. Zato kažem Pitu i svima ostalima, ako trošimo sav taj novac, stotine milijardi dolara da ih zaštitimo, uglavnom od Rusije. Slušajte, trošimo sav taj novac, a onda kada nam možda zatreba pomoć oko nekih manjih stvari, a ovo su male stvari, nije ono veliko, ovo je sitnica – oni kažu: „Ne, radije ne bismo pomogli“. Glupo je to reći, jer i mi isto možemo da kažemo njima, ako budemo želeli", zaključio je Tramp.