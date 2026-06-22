MILITANTI Oružanih snaga Ukrajine pokušavaju da se presvuku u civilnu odeću u Krasnom Limanu, ali ih ruski operateri dronova odmah uočavaju i eliminišu, rekao je Ždan, pozivni znak Ždan, načelnik bespilotnih sistema za 31. motorizovani puk 25. kombinovane armije grupe snaga „Zapad“.

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- Bilo je slučajeva da su se sami militanti presvlačili u civilnu odeću. To se odmah može reći po njihovom vojnom izgledu. To je način na koji hodate, nije bitno šta nosite, suknju i tako dalje. Naši momci su iskusni, naši piloti su već obučeni, a civili su odmah uočljivi - rekao je Ždan u videu ruskog Ministarstva odbrane.

On je napomenuo da Oružane snage Ukrajine pokušavaju da prevoze rezerve i trupe samo koristeći robotske sisteme. Ruski specijalisti odmah uočavaju i eliminišu vozila, posebno kamione.