RUSKE TRUPE PRIREDILE PAKAO NA TERENU: Neutralisano preko 1000 ukrajinaca, devastirana rafinerija nafte i energetska infrastruktura
RUSKE trupe oslobodile su još 103 zgrade u Konstantinovki, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije u današnjem izveštaju sa fronta.
Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su više od 210 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo, jedan višecevni lanser raketa "grad", jedan artiljerijski sistem i protivbaterijsku radarsku stanicu RADA ukrajinskih snaga na Sumskom i Harkovskom pravcu.
Jedinice grupe trupa "Zapad" nastavile su da eliminišu jedinice ukrajinskih snaga u Krasnom Limanu i zauzele su deset neprijateljskih uporišta i očistile 46 zgrada. U Krasnom Limanu eliminisano je do 30 ukrajinskih vojnika i uništeno je šest robotskih platformi i jedno terensko vozilo, dok je ukupno u zoni odgovornosti jedinica grupe trupa "Zapad" izbačeno iz stroja više od 220 ukrajinskih vojnika, a uništena su dva artiljerijska sistema i jedna stanica za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Jug" su ofanzivnim dejstvima u naseljenom mestu Konstantinovka oslobodile 103 zgrade i neutralisale do 85 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno vozilo pešadije, jedno borbeno oklopno vozilo, jedan artiljerijski sistem, 21 robotsku platformu i 27 komandnih punktova za bespilotne letelice.
Ukupno, u zoni odgovornosti jedinica grupe trupa "Jug" izbačeno je iz stroja do 165 ukrajinskih vojnika, tri borbena oklopna vozila, kao i jedan samohodni artiljerijski sistem.
Jedinice grupe trupa "Centar" izbacile su iz stroja više od 335 ukrajinskih vojnika, kao i dva artiljerijska sistema.
Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane, neutralisavši do 460 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo i jedan samohodni artiljerijski sistem.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" eliminisale su više od 50 ukrajinskih vojnika i uništile dve stanice za radio-elektronsku borbu.
Dejstvima operativno-taktičke avijacije, bespilotnih letelica i raketnih snaga uništena je rafinerija nafte, kao i energetska i transportna infrastruktura ukrajinskih snaga , skladište goriva, objekti za montažu i skladištenje dronova dugog dometa, kao i privremene lokacije stranih plaćenika u zoni SVO.
Sistemima PVO ruske snage oborile su 12 vođenih avio-bombi i uništile 734 bespilotnih letelica ukrajinskih snaga.
(RT Balkan)
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