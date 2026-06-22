Svet

RUSKE TRUPE PRIREDILE PAKAO NA TERENU: Neutralisano preko 1000 ukrajinaca, devastirana rafinerija nafte i energetska infrastruktura

P. Đurđević

22. 06. 2026. u 15:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKE trupe oslobodile su još 103 zgrade u Konstantinovki, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije u današnjem izveštaju sa fronta.

РУСКЕ ТРУПЕ ПРИРЕДИЛЕ ПАКАО НА ТЕРЕНУ: Неутралисано преко 1000 украјинаца, девастирана рафинерија нафте и енергетска инфраструктура

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su više od 210 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo, jedan višecevni lanser raketa "grad", jedan artiljerijski sistem i protivbaterijsku radarsku stanicu RADA ukrajinskih snaga na Sumskom i Harkovskom pravcu.

Jedinice grupe trupa "Zapad" nastavile su da eliminišu jedinice ukrajinskih snaga u Krasnom Limanu i zauzele su deset neprijateljskih uporišta i očistile 46 zgrada. U Krasnom Limanu eliminisano je do 30 ukrajinskih vojnika i uništeno je šest robotskih platformi i jedno terensko vozilo, dok je ukupno u zoni odgovornosti jedinica grupe trupa "Zapad" izbačeno iz stroja više od 220 ukrajinskih vojnika, a uništena su dva artiljerijska sistema i jedna stanica za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Jug" su ofanzivnim dejstvima u naseljenom mestu Konstantinovka oslobodile 103 zgrade i neutralisale do 85 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno vozilo pešadije, jedno borbeno oklopno vozilo, jedan artiljerijski sistem, 21 robotsku platformu i 27 komandnih punktova za bespilotne letelice.

Ukupno, u zoni odgovornosti jedinica grupe trupa "Jug" izbačeno je iz stroja do 165 ukrajinskih vojnika, tri borbena oklopna vozila, kao i jedan samohodni artiljerijski sistem.

Jedinice grupe trupa "Centar" izbacile su iz stroja više od 335 ukrajinskih vojnika, kao i dva artiljerijska sistema.

Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane, neutralisavši do 460 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo i jedan samohodni artiljerijski sistem.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" eliminisale su više od 50 ukrajinskih vojnika i uništile dve stanice za radio-elektronsku borbu.

Dejstvima operativno-taktičke avijacije, bespilotnih letelica i raketnih snaga uništena je rafinerija nafte, kao i energetska i transportna infrastruktura ukrajinskih snaga , skladište goriva, objekti za montažu i skladištenje dronova dugog dometa, kao i privremene lokacije stranih plaćenika u zoni SVO.

Sistemima PVO ruske snage oborile su 12 vođenih avio-bombi i uništile 734 bespilotnih letelica ukrajinskih snaga.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ČOVEK MORA OSTATI NAJVAŽNIJA KARIKA: U Fondaciji Mozzart održan Serbia AI Security Summit 2026

ČOVEK MORA OSTATI NAJVAŽNIJA KARIKA: U Fondaciji Mozzart održan Serbia AI Security Summit 2026