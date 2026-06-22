IRANCI ULAZE U LIBAN, SAD POKLEKLE U ŠVAJCARSKOJ: Evo kakva se tektonska promena sprema

U diplomatskom razvoju događaja koji bi mogao da označi prekretnicu u regionalnim i međunarodnim jednačinama, jučerašnji multilateralni razgovori na imanju Burgenštok u Švajcarskoj fokusirali su se na sprovođenje odredbi preliminarnog sporazuma i određivanje praktičnih mehanizama za praćenje budućih zahteva.

Foto: Maryam Rahmanian/Shutterstock Editorial/Profimedia

Ovi razgovori dolaze u trenutku kada su predsednici dve zemlje nedavno potpisali memorandum o razumevanju o okončanju rata između Irana i Sjedinjenih Država.

Uprkos osetljivoj i turbulentnoj situaciji koja se oblikovala oko Libana zbog kršenja prekida vatre od strane Izraela, pet ključnih tačaka saopštenja koje je izdao Medijski komitet pregovaračke delegacije „Minab 168“ (iranski tim) pružaju jasnu sliku o dostignućima i putu koji sledi u ovim sudbonosnim razgovorima:

Prema Medijskom komitetu pregovaračke delegacije „Minab 168“, ključne tačke nedeljnih multilateralnih razgovora su sledeće:

1. Zbog pritiska koji iranska pregovaračka delegacija vrši od subote uveče, trenutno se održava krhki prekid neprijateljstava u Libanu. Da bi se ovo stabilizovalo, biće uspostavljen mehanizam za praćenje pod nazivom jedinica za kontrolu sukoba uz učešće Irana. Kroz ovaj mehanizam, Islamska Republika Iran efikasno i zvanično ulazi u bezbednosne jednačine Libana, dok su Amerikanci poslednjih meseci uložili značajne napore da isključe Iran iz libanskih jednačina. Izraelski režim nema poziciju u ovom mehanizmu.

2. Što se tiče upravljanja Ormuskim moreuzom i garantovanja njegovog postepenog ponovnog otvaranja, dogovoreno je da će se uspostaviti kontaktna linija kako bi druga strana mogla da kontaktira Iran u slučaju problema sa implementacijom i da prenese sve moguće probleme. Ovaj razvoj događaja označava konsolidaciju iranskog suvereniteta nad Ormuskim moreuzom.

3. Tri radne grupe za nuklearna pitanja, sankcije i praćenje, koje treba da budu formirane prema izjavi, počeće sa radom nakon što počne sprovođenje klauzule 13 memoranduma o razumevanju, naime, prekid vatre na svim frontovima, posebno u Libanu, početak ukidanja pomorske blokade, početak oslobađanja blokirane imovine Irana i izdavanje izuzeća za (uklanjanje) sankcija za naftu, petrohemijske proizvode i derivate. U stvari, pre primene klauzule 13, Islamska Republika neće ući u završnu fazu pregovora.

4. U ovoj rundi pregovora, između Irana i Katara je takođe potpisan memorandum o razumevanju u vezi sa sprovođenjem oslobađanja blokirane imovine Irana.

5. Tokom pregovora u Švajcarskoj, na osnovu klauzule 10 memoranduma o razumevanju, Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD izdala je dokumenta za ukidanje sankcija za naftu, petrohemijske proizvode i derivata u periodu od 60 dana. To znači da Iran može zvanično prodavati naftu svojim kupcima i primati uplatu putem zvaničnih mehanizama Centralne banke, prenela je iranska agencija Mehr.