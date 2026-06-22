"RUSIJA NEMA PO ČEMU DA GA PAMTI": Moskva se hitno oglasila nakon Starmerove ostavke
BRITANSKI premijer Kir Starmer „se nije ni na koji način istakao“ u pogledu rusko-britanskih odnosa, rekao je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
„Kir Starmer se nije ni na koji način istakao u pogledu rusko-britanskih odnosa; bio je zagovornik njihovog održavanja na nuli. Nije ostavio nikakav poseban utisak na nas“, rekao je Peskov.
Međutim, kako je istakao, "malo je verovatno da će neko u političkom svetu Velike Britanije imati drugačiji stav o našim bilateralnim odnosima od Kira Starmera".
Britanski premijer Kir Starmer objavio je da podnosi ostavku u govoru u Dauning stritu u Londonu, ispred svoje zvanične rezidencije. Početkom juna, Starmer je upozorio na rizik od sukoba između Velike Britanije i Rusije, komentarišući planove za povećanje vojnih izdataka.
(Sputnjik)
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