BRITANSKI premijer Kir Starmer „se nije ni na koji način istakao“ u pogledu rusko-britanskih odnosa, rekao je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

„Kir Starmer se nije ni na koji način istakao u pogledu rusko-britanskih odnosa; bio je zagovornik njihovog održavanja na nuli. Nije ostavio nikakav poseban utisak na nas“, rekao je Peskov.

Međutim, kako je istakao, "malo je verovatno da će neko u političkom svetu Velike Britanije imati drugačiji stav o našim bilateralnim odnosima od Kira Starmera".



Usred izveštaja o mogućoj Starmerovoj ostavci, izaslanik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev nazvao je njegov odlazak „važnim signalom“ drugim „ratnim huškačima u Evropi“.

Britanski premijer Kir Starmer objavio je da podnosi ostavku u govoru u Dauning stritu u Londonu, ispred svoje zvanične rezidencije. Početkom juna, Starmer je upozorio na rizik od sukoba između Velike Britanije i Rusije, komentarišući planove za povećanje vojnih izdataka.

(Sputnjik)