TEHERAN UZVRATIO TRAMPU "Bolje da paze na svoje izjave - odgovorićemo na drugačiji način"
PREDSEDNIK parlamenta i šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bager Kalibaf odbacio je najnovije pretnje američkog predsednika Donalda Trampa, rekavši da Teheran "ne računa američke pretnje ni za šta" i da su iranske oružane snage spremne da odgovore.
- Zar ne misle da da su njihove pretnje imale ikakav efekat, danas ne bi bili ovako očajni? Mi ne računamo američke pretnje ni za šta - napisao je Kalibaf u objavi na Iksu.
- Bolje da paze na svoje izjave. Naše oružane snage su spremne da odgovore na drugačiji način. Bez obzira šta kažu, mi smo ti koji deluju - dodao je.
Kalibafove izjave usledile su nakon što je Tramp zapretio da će "ponovo veoma snažno udariti Iran" ako Teheran ne zaustavi libanski pokret otpora Hezbolah da "izaziva probleme".
Prva runda pregovora, uz posredovanje Pakistana i Katara u odmaralištu Burgenštok u Švajcarskoj, završena je nakon oko 80 minuta.
Razgovori su deo 60-dnevnog roka u okviru Islamabadskog memoranduma o razumevanju od 14 tačaka, koji eksplicitno zahteva od obe strane da se uzdrže od pretnji ili upotrebe sile jedna protiv druge.
(Irna)
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