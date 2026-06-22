UKRAJINCI IZVELI MASOVNI NAPAD NA MOSKVU: Oboreno više od 60 dronova, aerodromi paralisani, dejstvovala PVO

RUSKA PVO oborila desetine dronova u ranim jutarnjim satima i nakratko obustavila letove na aerodromima, saopštile su lokalne vlasti, samo nekoliko dana nakon što je Ukrajina ponovo pogodila rafineriju nafte u ruskoj prestonici.

Foto Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

"Šezdeset tri drona koji su se kretali ka Moskvi je oboreno, objavio je gradonačelnik Sergej Sobjanjin na Telegramu. Sobjanjin nije dao dalje detalje, dodajući da su službe za hitne slučajeve poslate u područja gde su dronovi oboreni.

Aerodromi Šeremetjevo, Domodedovo i Vnukovo, kao i Žukovski u blizini prestonice, privremeno su obustavili vazdušni saobraćaj, saopštila je ruska agencija za kontrolu vazduhoplovstva.

Ukupno su ruski odbrambeni sistemi oborili više od 300 bespilotinh letelica tokom noći, saopštile su lokalne novinske agencije, pozivajući se na Ministarstvo odbrane.

Novi masovni udar dronovima na rusku prestonicu događa se nakon što su pogođena jedina moskovska rafinerija nafte prošle nedelje.

U tom napadu, moskovski odbrambeni sistemi oborili su skoro 200 dronova u jednom od najvećih vazdušnih napada na grad od početka rata 2022. godine.

(Reuters, Izvestija)