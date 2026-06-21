SVET U ŠOKU ZBOG TRAMPOVIH REČI! Najavio nezapamćeni pakao za Iran ako odmah ne ispune ovaj uslov
AMERIČKI predsednik Donald Tramp zapretio je danas novim udarima na Iran, ukoliko ta zemlja odmah ne zaustavi napade libanske militantne grupe Hezbolah na Izrael.
Tramp je napisao na svojoj društvenoj mreži Truth Social da Iran mora odmah da zaustavi svoje "visoko plaćene" posrednike u Libanu u, kako je naveo, izazivanju problema.
- Ako to ne urade, ponovo ćemo veoma snažno udariti Iran, baš kao što smo to uradili prošle sedmice, samo jače- poručio je Tramp.
Američki potpredsednik Džej Di Vens izjavio je danas da je postignut "značajan napredak" u pregovorima o Bliskom istoku, uključujući situaciju u Libanu, kao i razgovore između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Vens je, u Birgenštoku, švajcarskom planinskom odmaralištu, gde se održavaju pregovori, tokom razgovora sa iranskom stranom o širem sporazumu na Bliskom istoku, ocenio da se SAD nalaze u "istorijskom trenutku" i naveo da se u razgovorima u kojima posreduju predstavnici Pakistana i Katara, radi na "transformaciji Bliskog istoka" i trajnom unapređenju odnosa sa Iranom.
- Predsednik (SAD) Donald Tramp je naložio da okrenemo novu stranicu i da promenimo odnos sa narodom Irana - rekao je Vens, preneo je CBS.
Vens je naveo da je cilj američke administracije da se kroz diplomatiju obezbedi stabilnost u regionu i omogući zajednički rad na "miru i prosperitetu".
Američki i iranski pregovarači održali su trilateralni sastanak sa katarskim posrednicima u okviru razgovora u Švajcarskoj, rekli su za Rojters zvaničnici upoznati sa situacijom.
(Tanjug)
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