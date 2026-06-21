Svet

SVET U ŠOKU ZBOG TRAMPOVIH REČI! Najavio nezapamćeni pakao za Iran ako odmah ne ispune ovaj uslov

V.N.

21. 06. 2026. u 16:09

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp zapretio je danas novim udarima na Iran, ukoliko ta zemlja odmah ne zaustavi napade libanske militantne grupe Hezbolah na Izrael.

СВЕТ У ШОКУ ЗБОГ ТРАМПОВИХ РЕЧИ! Најавио незапамћени пакао за Иран ако одмах не испуне овај услов

Foto: Fatemeh Bahrami/AFP/Profimedia, Li Rui/Xinhua News/Profimedia, Foxpictures/Depositphotos

Tramp je napisao na svojoj društvenoj mreži Truth Social da Iran mora odmah da zaustavi svoje "visoko plaćene" posrednike u Libanu u, kako je naveo, izazivanju problema.

 - Ako to ne urade, ponovo ćemo veoma snažno udariti Iran, baš kao što smo to uradili prošle sedmice, samo jače- poručio je Tramp.

Američki potpredsednik Džej Di Vens izjavio je danas da je postignut "značajan napredak" u pregovorima o Bliskom istoku, uključujući situaciju u Libanu, kao i razgovore između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Vens je, u Birgenštoku, švajcarskom planinskom odmaralištu, gde se održavaju pregovori, tokom razgovora sa iranskom stranom o širem sporazumu na Bliskom istoku, ocenio da se SAD nalaze u "istorijskom trenutku" i naveo da se u razgovorima u kojima posreduju predstavnici Pakistana i Katara, radi na "transformaciji Bliskog istoka" i trajnom unapređenju odnosa sa Iranom.

 - Predsednik (SAD) Donald Tramp je naložio da okrenemo novu stranicu i da promenimo odnos sa narodom Irana - rekao je Vens, preneo je CBS.

Vens je naveo da je cilj američke administracije da se kroz diplomatiju obezbedi stabilnost u regionu i omogući zajednički rad na "miru i prosperitetu".

Američki i iranski pregovarači održali su trilateralni sastanak sa katarskim posrednicima u okviru razgovora u Švajcarskoj, rekli su za Rojters zvaničnici upoznati sa situacijom.

(Tanjug)

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