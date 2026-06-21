RUSKI SU-57 POKAZAO PUNU MOĆ U SVO: Sposoban da parira Patriotu, NASAMS-u i IRIS-T sistemima
RUSKI Su-57 potvrdio borbene sposobnosti u SVO.
Su-57 je potvrdio svoje borbene karakteristike i postao jedini lovac pete generacije u svetu koji uspešno parira savremenim zapadnim sistemima protivvazduhoplovne odbrane, uključujući "patriot", "NASAMS" i "IRIS-T", rekao je 2024. godine generalni direktor "Rosteha", Sergej Čemezov, napominjući da avion obavlja borbene misije i da je sposoban da koristi najnovije oružje, uključujući stelt krstareću raketu H-69.
Kasnije je dodao da je avion dokazao efikasnost svoje stelt konstrukcije i uspešno se pokazao u novim tipovima misija za operativno-taktičku avijaciju.
Čak i ranije, u avgustu 2022. godine, tadašnji ministar odbrane Sergej Šojgu pohvalio je Su-57, nazvavši njegove performanse u zoni Specijalnih operacija „briljantnim“.
Posebno je istakao visok nivo zaštite lovca od sistema protivvazdušne odbrane i njegovo moćno naoružanje.
U februaru 2026. godine, ruske vazduhoplovne snage su dobile Su-57 sa ažuriranim paketom naoružanja.
Sa početkom testiranja dvosedne verzije Su-57, Rusija je postala druga zemlja u svetu (posle Kine) koja je napravila dvosedni lovac pete generacije. U zapadnim oružanim snagama takve letelice još uvek ne postoje.
Dvosedna modifikacija proširuje mogućnosti upotrebe lovca, omogućavajući efikasniju podelu zadataka između pilota i operatera naoružanja ili bespilotnih letelica.
(Sputnjik)
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