RUSKI Su-57 potvrdio borbene sposobnosti u SVO.

Nina Padalko / Sputnik / Profimedia

Su-57 je potvrdio svoje borbene karakteristike i postao jedini lovac pete generacije u svetu koji uspešno parira savremenim zapadnim sistemima protivvazduhoplovne odbrane, uključujući "patriot", "NASAMS" i "IRIS-T", rekao je 2024. godine generalni direktor "Rosteha", Sergej Čemezov, napominjući da avion obavlja borbene misije i da je sposoban da koristi najnovije oružje, uključujući stelt krstareću raketu H-69.

Kasnije je dodao da je avion dokazao efikasnost svoje stelt konstrukcije i uspešno se pokazao u novim tipovima misija za operativno-taktičku avijaciju.

Čak i ranije, u avgustu 2022. godine, tadašnji ministar odbrane Sergej Šojgu pohvalio je Su-57, nazvavši njegove performanse u zoni Specijalnih operacija „briljantnim“.

Posebno je istakao visok nivo zaštite lovca od sistema protivvazdušne odbrane i njegovo moćno naoružanje.

U februaru 2026. godine, ruske vazduhoplovne snage su dobile Su-57 sa ažuriranim paketom naoružanja.

Sa početkom testiranja dvosedne verzije Su-57, Rusija je postala druga zemlja u svetu (posle Kine) koja je napravila dvosedni lovac pete generacije. U zapadnim oružanim snagama takve letelice još uvek ne postoje.

Dvosedna modifikacija proširuje mogućnosti upotrebe lovca, omogućavajući efikasniju podelu zadataka između pilota i operatera naoružanja ili bespilotnih letelica.

(Sputnjik)