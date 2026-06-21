HITNA EVAKUACIJA NA OMILJENOJ DESTINACIJI SRBA: Vatrena stihija guta sve pred sobom, na terenu brojne vatrogasne jedinice (FOTO)
VELIKI požari su izbili na grčkom ostrvu Evija koje je inače popularno turističko mesto i letovalište.
Grčke vlasti rasporedile su vatrogasce, avione i helikoptere kako bi se borile protiv velikog požara na ostrvu Evija.
Zbog širenja požara, u subotu je naređena evakuacija dva naselja na ostrvu, dok su na teren upućene brojne vatrogasne jedinice i vazdušne snage.
U saopštenju vatrogasne službe navodi se da u gašenju učestvuje 88 vatrogasaca i dobrovoljaca.
Za borbu protiv požara angažovano je i osam aviona i šest helikoptera.
Vlasti su pozvale stanovnike dve ugrožene zajednice da se evakuišu.
Vatrogasna služba je saopštila da jaki severni vetrovi dodatno šire vatru i stvaraju nova žarišta.
Grčka i druge mediteranske zemlje nalaze se u području koje naučnici smatraju "žarištem požara", gde su šumski požari česti tokom vrelih i suvih leta.
Poslednjih godina ti požari postaju sve razorniji zbog ubrzanih klimatskih promena, što sve češće dovodi do poziva na promenu pristupa u njihovom suzbijanju.
(Rojters)
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