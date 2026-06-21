HITNA EVAKUACIJA NA OMILJENOJ DESTINACIJI SRBA: Vatrena stihija guta sve pred sobom, na terenu brojne vatrogasne jedinice (FOTO)

VELIKI požari su izbili na grčkom ostrvu Evija koje je inače popularno turističko mesto i letovalište.

Foto: Printskrin/Twitter/@greekcitytimes

Grčke vlasti rasporedile su vatrogasce, avione i helikoptere kako bi se borile protiv velikog požara na ostrvu Evija.

Zbog širenja požara, u subotu je naređena evakuacija dva naselja na ostrvu, dok su na teren upućene brojne vatrogasne jedinice i vazdušne snage.

U saopštenju vatrogasne službe navodi se da u gašenju učestvuje 88 vatrogasaca i dobrovoljaca.

Greece Deploys Firefighters, Planes and Helicopters to Battle Major Wildfire on Evia Island https://t.co/rRKjlGW35T pic.twitter.com/pnAy9Khnog — Greek City Times (@greekcitytimes) June 20, 2026

Za borbu protiv požara angažovano je i osam aviona i šest helikoptera.

Vlasti su pozvale stanovnike dve ugrožene zajednice da se evakuišu.

Vatrogasna služba je saopštila da jaki severni vetrovi dodatno šire vatru i stvaraju nova žarišta.

Grčka i druge mediteranske zemlje nalaze se u području koje naučnici smatraju "žarištem požara", gde su šumski požari česti tokom vrelih i suvih leta.

Greek authorities have deployed a large-scale emergency response to battle a major, uncontrolled wildfire in a forested area of southern Evia Island. As reported by the Hellenic Fire Service on Saturday evening, June 20, 2026, the blaze erupted north of the coastal town.🤍❤️💯🫡 pic.twitter.com/bMdFKN8FOw — Skilled With january99 (@Skilledwitjan9) June 21, 2026

Poslednjih godina ti požari postaju sve razorniji zbog ubrzanih klimatskih promena, što sve češće dovodi do poziva na promenu pristupa u njihovom suzbijanju.

(Rojters)