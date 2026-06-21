Svet

HITNA EVAKUACIJA NA OMILJENOJ DESTINACIJI SRBA: Vatrena stihija guta sve pred sobom, na terenu brojne vatrogasne jedinice (FOTO)

D.D.

21. 06. 2026. u 09:24

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VELIKI požari su izbili na grčkom ostrvu Evija koje je inače popularno turističko mesto i letovalište.

ХИТНА ЕВАКУАЦИЈА НА ОМИЉЕНОЈ ДЕСТИНАЦИЈИ СРБА: Ватрена стихија гута све пред собом, на терену бројне ватрогасне јединице (ФОТО)

Foto: Printskrin/Twitter/@greekcitytimes

Grčke vlasti rasporedile su vatrogasce, avione i helikoptere kako bi se borile protiv velikog požara na ostrvu Evija.

Zbog širenja požara, u subotu je naređena evakuacija dva naselja na ostrvu, dok su na teren upućene brojne vatrogasne jedinice i vazdušne snage.

U saopštenju vatrogasne službe navodi se da u gašenju učestvuje 88 vatrogasaca i dobrovoljaca.

Za borbu protiv požara angažovano je i osam aviona i šest helikoptera.

Vlasti su pozvale stanovnike dve ugrožene zajednice da se evakuišu.

Vatrogasna služba je saopštila da jaki severni vetrovi dodatno šire vatru i stvaraju nova žarišta.

Grčka i druge mediteranske zemlje nalaze se u području koje naučnici smatraju "žarištem požara", gde su šumski požari česti tokom vrelih i suvih leta.

Poslednjih godina ti požari postaju sve razorniji zbog ubrzanih klimatskih promena, što sve češće dovodi do poziva na promenu pristupa u njihovom suzbijanju.

(Rojters)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

RAZOTKRIVANJE MONSTRUOZNE ZAVERE: RTS objavio rekonstrukciju događaja od 15. marta (VIDEO)
Politika

0 43

RAZOTKRIVANjE MONSTRUOZNE ZAVERE: RTS objavio rekonstrukciju događaja od 15. marta (VIDEO)

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je tokom pretresa prostorija Filozofskog fakulteta, sprovedenog nakon tragičnog događaja od 26. marta 2026. godine, privremeno oduzeta dokumentacija koja bi mogla biti od značaja za više predmeta, među kojima je i istraga koja se vodi povodom događaja od 15. marta 2025. godine. Istovremeno, Radio-televizija Srbije emitovala je opširnu rekonstrukciju dešavanja sa protesta održanog tog dana.

20. 06. 2026. u 09:08

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VRAG JE ODNEO ŠALU: Španija ne sme napraviti novi kiks protiv Saudijske Arabije

VRAG JE ODNEO ŠALU: Španija ne sme napraviti novi kiks protiv Saudijske Arabije