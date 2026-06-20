DRAMA IZNAD LITVANIJE: Uočeni borbeni avioni, zabrinuti građani prijavljuju buku
IZNAD Litvanije uočeni su borbeni avioni, a zabrinuti građani su prijavljivali buku koju su pravile vojne letelice, preneli su danas lokalni mediji.
Iznad Litvanije uočeni su borbeni avioni, a zabrinuti građani su prijavljivali buku koju su pravile vojne letelice, preneli su danas lokalni mediji.
Na veb-sajtu Flightradar24 evidentirani su letovi najmanje tri aviona nemačkog ratnog vazduhoplovstva koji patroliraju litvanskim vazdušnim prostorom, prenosi portal Delfi.lt.
"Celo jutro dva nemačka vojna aviona kruže iznad Utene i Moletaja. Jedan je doleteo iz Estonije, drugi iz Kaunasa", potvrdio je jedan Litvanac, a drugi je u razgovoru za portal Delfi rekao da je "jedan ili više borbenih aviona primećeno i u blizini Dubingijaja".
Litvanske oružane snage obavestile su novinski portal Delfi da borbeni avioni, koji u okviru NATO misije kontrolišu vazdušni prostor u baltičkim državama, stalno obavljaju zadatke nadzora vazdušnog prostora i patroliranja širom regiona.
Preporučujemo
UKRAJINSKI AMBASADOR VRATIO ODLIKOVANjE POLjSKOJ: Tenzije nakon oduzimanja ordena Zelenskom
20. 06. 2026. u 15:07
TRAMP NIKAD ŽEŠĆE NAPAO MELONI: Teške reči predsednika SAD
20. 06. 2026. u 14:48
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NOVI STRAVIČNI DETALjI SMRTI MARIJE (21): Dok ležala nepomična, radnik povukao jeziv potez koji je šokirao sve (VIDEO)
Smrt Marije (21) nakon bandži skoka u Brazilu dobila je novi obrt pošto svedok tvrdi da je zaposleni uklonio njenu GoPro kameru sa mesta nesreće.
16. 06. 2026. u 12:22
ŠEF NEMAČKE VOJSKE IZDAO DRAMATIČNO UPOZORENjE: Evo kada će nas Rusija napasti, moramo biti spremni za borbu
NEMAČKA mora da se pripremi za ruski napad do 2029. godine, ili čak i ranije, izjavio je šef nemačke vojske za Politiko.
11. 06. 2026. u 16:23
POREKLO EDINA DžEKA: Rođen u Sarajevu, ali koreni Dijamanta su sa druge strane BiH
U JEDNOM intervjuu za britanske medije opisao je taj period kao vreme preživljavanja, ističući da rat tera decu da mnogo ranije odrastu i suoče se sa životnim lekcijama za koje nisu spremna.
19. 06. 2026. u 07:02
Komentari (0)