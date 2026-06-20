Svet

DRAMA IZNAD LITVANIJE: Uočeni borbeni avioni, zabrinuti građani prijavljuju buku

Новости онлине

20. 06. 2026. u 12:12

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

IZNAD Litvanije uočeni su borbeni avioni, a zabrinuti građani su prijavljivali buku koju su pravile vojne letelice, preneli su danas lokalni mediji.

ДРАМА ИЗНАД ЛИТВАНИЈЕ: Уочени борбени авиони, забринути грађани пријављују буку

Ardan Fuessmann / imago stock&people / Profimedia

Iznad Litvanije uočeni su borbeni avioni, a zabrinuti građani su prijavljivali buku koju su pravile vojne letelice, preneli su danas lokalni mediji.

Na veb-sajtu Flightradar24 evidentirani su letovi najmanje tri aviona nemačkog ratnog vazduhoplovstva koji patroliraju litvanskim vazdušnim prostorom, prenosi portal Delfi.lt.

"Celo jutro dva nemačka vojna aviona kruže iznad Utene i Moletaja. Jedan je doleteo iz Estonije, drugi iz Kaunasa", potvrdio je jedan Litvanac, a drugi je u razgovoru za portal Delfi rekao da je "jedan ili više borbenih aviona primećeno i u blizini Dubingijaja".

Litvanske oružane snage obavestile su novinski portal Delfi da borbeni avioni, koji u okviru NATO misije kontrolišu vazdušni prostor u baltičkim državama, stalno obavljaju zadatke nadzora vazdušnog prostora i patroliranja širom regiona.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TRAMP NIKAD ŽEŠĆE NAPAO MELONI: Teške reči predsednika SAD
Svet

0 3

TRAMP NIKAD ŽEŠĆE NAPAO MELONI: Teške reči predsednika SAD

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp oinovo je danas kritikovao italijansku premijerku Đorđu Meloni, tvrdeći da joj je popularnost u padu i optuživši je da je ranije odbila saradnju sa SAD u vezi sa Iranom, a da sada želi da obnovi odnose nakon američke vojne pobede nad Teheranom.

20. 06. 2026. u 14:48

Politika
Tenis
Fudbal
TEŠKA SKANDINAVKA ZA LALE: Holandija pod ozbiljnim pritiskom protiv razigrane Švedske

TEŠKA SKANDINAVKA ZA "LALE": Holandija pod ozbiljnim pritiskom protiv razigrane Švedske