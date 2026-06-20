DRAMA IZNAD LITVANIJE: Uočeni borbeni avioni, zabrinuti građani prijavljuju buku

IZNAD Litvanije uočeni su borbeni avioni, a zabrinuti građani su prijavljivali buku koju su pravile vojne letelice, preneli su danas lokalni mediji.

Ardan Fuessmann / imago stock&people / Profimedia

Iznad Litvanije uočeni su borbeni avioni, a zabrinuti građani su prijavljivali buku koju su pravile vojne letelice, preneli su danas lokalni mediji.

Na veb-sajtu Flightradar24 evidentirani su letovi najmanje tri aviona nemačkog ratnog vazduhoplovstva koji patroliraju litvanskim vazdušnim prostorom, prenosi portal Delfi.lt.

"Celo jutro dva nemačka vojna aviona kruže iznad Utene i Moletaja. Jedan je doleteo iz Estonije, drugi iz Kaunasa", potvrdio je jedan Litvanac, a drugi je u razgovoru za portal Delfi rekao da je "jedan ili više borbenih aviona primećeno i u blizini Dubingijaja".

Litvanske oružane snage obavestile su novinski portal Delfi da borbeni avioni, koji u okviru NATO misije kontrolišu vazdušni prostor u baltičkim državama, stalno obavljaju zadatke nadzora vazdušnog prostora i patroliranja širom regiona.