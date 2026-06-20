Svet

UKRAJINA U PLAMENU: Ruski bombarder uništio skladište dronova (VIDEO)

В.Н.

20. 06. 2026. u 11:38

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LOVAC-bombarder Su-34M izveo je vazdušni udar na skladište bespilotnih letelica ukrajinskih oružanih snaga na severozapadu Harkova, saopštilo je danas rusko ministarstvo odbrane.

УКРАЈИНА У ПЛАМЕНУ: Руски бомбардер уништио складиште дронова (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/TASS

- Posada lovca-bombardera Su-34M ruskih vazduhoplovnih snaga izvršila je vazdušni napad na skladište neprijateljskih bespilotnih letelica i komponenti za njihovu proizvodnju, koje se nalazi na severozapadu Harkova.

Vazdušni napad je uništio skladište, što je potvrđeno snimcima nadzora sa bespilotne letelice - navodi se u saopštenju, prenosi agencija Tass.

Ukrajina gotovo svakodnevno lansira borbene dronove na civilne mete u ruskim regionima, podseća rusko MO.

- Kao odgovor, ruska vojska koristi vazdušno, morsko i kopneno precizno oružje, kao i bespilotne letelice, isključivo ciljajući vojnu infrastrukturu i objekte ukrajinske odbrambene industrije - navodi se u saopštenju ruskog ministarstva odbrane.

(Tanjug)

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