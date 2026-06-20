PODRŠKA NETANJAHUU SLABI: Čak 59 odsto Izraelaca smatra da Netanjahu treba da napusti politiku
VEĆINA Izraelaca veruje da premijer Benjamin Netanjahu treba da napusti politiku i da se ne kandiduje za reizbor na novim nacionalnim izborima, pokazali su najnoviji rezultati ankete izraelskog Kanala 12.
Anketa je pokazala da 59 odsto ispitanika smatra da Netanjahu ne bi trebalo ponovo da se kandiduje za funkciju, dok samo 33 odsto misli da bi trebalo, dok osam odsto nije bilo sigurno.
Na pitanje ko bi trebalo da predvodi Likud posle Netanjahua, 18 odsto je reklo da bi to trebalo da bude ministar ekonomije Nir Barkat, 9 odsto da je reklo da je to ministar pravde Jariv Levin, 7 odsto da je reklo da je to ministar odbrane Izrael Kac, a 6 odsto da je to predsednik Kneseta Amir Ohana.
U Izraelu se ove godine održavaju opšti parlamentarni izbori, odnosno izbori za Kneset, koji po zakonu moraju da se održe najkasnije 27. oktobra 2026. godine.
(Tanjug)
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