MELONI I ITALIJA ŽESTOKO ODGOVORILI TRAMPU "Zapamtite, mi nikada nikog ne molimo" - Đorđa objavila snimak! (VIDEO)
ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni optužila je američkog predsednika Donalda Trampa da je izmislio priču o njoj nakon što je rekao da ga je „molila“ za zajedničku fotografiju na samitu G7.
Meloni je rekla da je „zgrožena“ njegovim komentarima, tvrdeći da su „potpuno izmišljeni“.
Takođe ga je optužila da pokazuje daleko više obzira prema protivnicima Zapada nego prema dugogodišnjim saveznicima. Najnovija verbalna svađa označava naglo pogoršanje odnosa između dva desničarska političara, samo nekoliko dana nakon što je samit G7 izgleda stabilizovao ranije zategnut odnos, koji je ove godine bio zategnut zbog neslaganja oko rata sa Iranom.
Tramp: Bilo mi je žao, pa sam pristao
Video snimci sa sastanka u Francuskoj prikazuju Meloni i Trampa kako dugo razgovaraju, ali je američki predsednik kasnije sugerisao da joj samo čini uslugu time što uopšte razgovara sa njom.
- Verovatno je srećna što sam razgovarao sa njom. Nisam morao da razgovaram sa njom -rekao je Tramp u kratkom intervjuu za italijansku televizijsku stanicu La7, nakon što je i sam pitao novinara o italijanskoj premijerki.
- Zamolila me je da se slikam sa njom. Toliko je želela da se slikam sa mnom. Nisam to hteo, ali mi je bilo žao, pa sam pristao - rekao je Tramp, prema prevodu La7.
Televizijska stanica nije objavila originalni audio snimak razgovora, već samo sinhronizovanu verziju.
Jedini evropski lider koji je prisustvovao njegovoj inauguraciji prošle godine
Meloni je brzo odgovorila.
- Tvrdnje Donalda Trampa su potpuno izmišljene. Iskreno sam zgrožena. Ne znam zašto se predsednik Sjedinjenih Država ovako ponaša prema svojim saveznicima. Na kraju krajeva, ovo nije prvi put - rekla je.
Dodala je da je posebno razočarana načinom na koji Tramp pristupa protivnicima Zapada.
- Mogu samo da kažem da je razočaravajuće što ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada i Sjedinjenih Država, čije lidere, naprotiv, tretira sa mnogo većom popustljivošću - rekla je.
- Postoji jedna stvar koju treba da zapamtite: ni ja ni Italija nikada nikoga ne molimo - rekla je.
Meloni je nekada bila jedna od najglasnijih Trampovih evropskih saveznica i jedini evropski lider koji je prisustvovao njegovoj inauguraciji 2025. godine.
Ali je kasnije kritikovala američkog predsednika nakon što je napao papu Lava zbog osude sukoba sa Iranom.
To ju je udaljilo od Trampa nakon izbijanja rata, što je izazvalo oštru reakciju američkog predsednika. Tramp ju je tada optužio za nedostatak hrabrosti.
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