Svet

MUŠKARAC SA PUŠKOM NA PLAŽI: Građani odmah zvali policiju, a onda je usledilo nešto potpuno neočekivano (FOTO)

В.Н.

19. 06. 2026. u 13:03

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

JEDAN pecaroš je pozvao policiju nakon što je ugledao grupu muškaraca na plaži Istni u Portsmutu, u grofoviji Hempšir u Engleskoj. Fotografije prikazuju muškarca u beloj majici kako drži pušku. Na pušci je bio postavljen teleskopski nišan.

МУШКАРАЦ СА ПУШКОМ НА ПЛАЖИ: Грађани одмах звали полицију, а онда је уследило нешто потпуно неочекивано (ФОТО)

Foto: Printskrin/Iks @IrishSunOnline

Naoružane policijske jedinice brzo su stigle na lice mesta i opkolile muškarce koji su u nedelju uveče postavili kamp na stenama iznad luke Langston. Policija je uhapsila dvojicu muškaraca, a kasnije je potvrđeno da je puška bila er-soft oružje.

- Bili smo prilično zabrinuti. Nismo znali da li je pravo oružje ili nije - rekao je jedan od očevidaca.

- Poziv smo primili nešto pre 20:50 časova u nedelju, 14. juna. Prijavljeno je da se grupa muškaraca nalazi sa oružjem na plaži Istni u Sautsiju. Policijski službenici su izašli na teren i utvrdili da je reč o er-soft pušci. 

Uhapšeni su 24-godišnji muškarac iz Sautemptona i 23-godišnji muškarac iz Romzija. Njima je naknadno izrečeno upozorenje zbog posedovanja vazdušnog oružja na javnom mestu - rekla je portparolka policije Hempšira.

(The Sun)

BONUS VIDEO: 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNI RASPAD BOSNE I HERCEGOVINE! Švajcarci u drugom kolu Mundijala u poslednjih 15 minuta razbili selekciju Sergeja Barbareza!

TOTALNI RASPAD BOSNE I HERCEGOVINE! Švajcarci u drugom kolu Mundijala u poslednjih 15 minuta "razbili" selekciju Sergeja Barbareza!