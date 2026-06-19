Svet

MOSKVA OTKAČILA ZAPAD Putinov pomoćnik: Rusija se odavno okrenula Aziji

P. Đurđević

19. 06. 2026. u 11:07

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RUSIJA se odavno okrenula ka Aziji, izjavio je pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov, prenose RIA Novosti.

МОСКВА ОТКАЧИЛА ЗАПАД Путинов помоћник: Русија се одавно окренула Азији

Foto: MAXIM SHIPENKOV/AFP/Profimedia

- Sve je već odavno preusmereno. I sami to znate - rekao je Ušakov za "Vesti", odgovarajući na pitanje da li se Rusija tek sada okreće Aziji ili samo nastavlja ranije započeti kurs.

On je ocenio da je samit Rusija–ASEAN u Kazanju bio uspešan i sadržajan.

- Samit je bio dobar, diskusija je bila zanimljiva i korisna, rekao bih veoma sadržajna. I kasniji bilateralni kontakti bili su veoma pozitivni i korisni - dodao je.

Govoreći o vremenskom poklapanju samita Rusija–ASEAN i samita G7, Ušakov je naglasio da Moskva prilikom planiranja skupa u Kazanju nije ni razmišljala o tom samitu.

- Ne znam, ali kada smo planirali ovaj samit, o G7 nismo ni razmišljali, niti smo znali da je tih dana planiran samit u Evijanu. To nismo znali. A čak nismo ni želeli da znamo -poručio je pomoćnik ruskog predsednika.

Jubilarni samit, posvećen 35. godišnjici odnosa između Rusije i ASEAN-a održava se u Kazanju od 17. do 19. juna, uz učešće ruskog predsednika Vladimira Putina i predstavnika svih država članica asocijacije.

ASEAN je osnovan 1967. godine i danas okuplja 11 država: Brunej, Istočni Timor, Vijetnam, Indoneziju, Kambodžu, Laos, Maleziju, Mjanmar, Singapur, Tajland i Filipine.

Danas je ASEAN jedno od vodećih ekonomskih udruženja u Azijsko-pacifičkom regionu, gde se, kako je više puta isticao Putin, centar svetskog ekonomskog razvoja odavno premestio iz Evrope.

(RT Balkan)

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