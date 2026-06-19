Svet

MAKRON IMA CRNE SLUTNJE: Rat između SAD i Irana nije u potpunosti završen

P. Đurđević

19. 06. 2026. u 07:36

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PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron izjavio je da ne veruje da je rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana "u potpunosti završen", uprkos sporazumu koji je prethodnog dana potpisan u Versaju.

МАКРОН ИМА ЦРНЕ СЛУТЊЕ: Рат између САД и Ирана није у потпуности завршен

Foto: Profimedia/ Blondet Eliot/ABACA, Shutterstock EditorialShutterstock Editorial

 Makron je u intervjuu za televiziju France 2 u četvrtak ocenio da je "uvek bolje imati sporazum nego rat", ali je upozorio da i dalje postoji rizik od eskalacije, navodeći da svet ulazi u "novu fazu saradnje i dijaloga", koja bi mogla doprineti stabilizaciji regiona i omogućiti bezbedniji protok naftnih tankera kroz Ormuski moreuz.

Takođe je izrazio očekivanje da bi to moglo dovesti do postepenog pada cena goriva. Govoreći o Bliskom istoku, francuski predsednik je pozvao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da pokaže "odgovornost i racionalnost", ocenjujući da dugotrajna vojna operacija protiv Hezbolaha na jugu Libana nije u interesu Izraela.

- Hezbolah je opasnost za Izrael, to je apsolutno tačno, ali bezbednost jevrejske države ne može biti garantovana osvajanjem susedne teritorije - rekao je istakao je Makron i dodao da će ponovo nastojati da mobiliše međunarodnu zajednicu kako bi "pomogla libanskoj vojsci da povrati kontrolu nad svojom teritorijom".

Prema njegovim rečima, Netanjahu svojim potezima u Gazi, na Zapadnoj obali i u Libanu "pojačava osećaj ogorčenosti i nasilja u regionu".

Makron je najavio i da će Francuska nastaviti da mobilizuje međunarodnu zajednicu kako bi se ojačala uloga libanske vojske i povratila kontrola nad teritorijom.

Govoreći o situaciji u Ukrajini, Makron je pohvalio "izuzetnu hrabrost" ukrajinskih snaga, navodeći da njihova sposobnost proizvodnje i upotrebe dronova pokazuje visok nivo inovacije u ratu protiv Rusije.

- Ukrajina se opire hrabrošću, inovativnim kapacitetom i vojnom proizvodnom sposobnošću koja je zadivila sve od prvog dana - dodao je.

(Tanjug)

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