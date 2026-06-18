ZELENSKI BI U SULUDU ODMAZDU! Ukrajinski lider preti Mosvki paklom na zemlji (VIDEO)
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski je operaciju dronovima predstavio kao deo šire strategije da se Rusiji stavi do znanja da nastavak rata ima sve veće posledice.
U audio poruci poslatoj novinarima posle napada, Zelenski je rekao da je Ukrajina više puta upozoravala da višeslojna protivvazdušna odbrana Moskve neće zaštititi rusku prestonicu od ukrajinskih dalekometnih udara.
- Vidite da, uprkos tri prstena protivvazdušne odbrane oko Moskve, rekli smo da ćemo ih dosegnuti - rekao je Zelenski.
U četvrtak su ukrajinski dronovi drugi put u nedelji pogodili moskovsku naftnu rafineriju, izazvavši više požara u postrojenju koje snabdeva Moskvu sa oko 40 odsto goriva.
Ruski zvaničnici su naveli da je 137 dronova presretnuto tokom tročasovnog napada, iako su neki ipak pogodili ključne ciljeve. Napad je izazvao i požare u tržnim centrima i poklopio se sa udarima u Rostovskoj oblasti, gde je, prema navodima, goreo naftni depo.
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