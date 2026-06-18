Svet

PREOKRET NA BLISKOM ISTOKU: Nakon dogovora Trampa i Irana, cene nafte naglo pale

В.Н.

18. 06. 2026. u 08:04

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CENE nafte pale su danas nakon što je predsednik SAD Donald Tramp potpisao sporazum sa iranskim kolegom Masudom Pezeškijanom o okončanju rata na Bliskom istoku, dok je Međunarodna agencija za energiju upozorila na višak ponude sledeće godine.

ПРЕОКРЕТ НА БЛИСКОМ ИСТОКУ: Након договора Трампа и Ирана, цене нафте нагло пале

Foto: AP Photo/Alex Brandon

Portal Trejding ekonomiks navodi da je cena sirove nafte sada 74,56 dolara za barel, cena Brent nafte 77,64 za barel, dok jecena prirodnog gasa 3,13. Fjučersi za avgust pali su za 1,13 odsto na 78,65 dolara po barelu, dok su fjučersi američke nafte West Texas Intermediate za jul pali za 1,26 odsto na 75,82 dolara po barelu, orenosi CNBC.

Prema najnovijem mjesečnom izvještaju o tržištu nafte, očekuje se da će globalna ponuda da padne u proseku za 3,9 miliona barela dnevno u 2026. godini na 102,4 mb/d, pre nego što se oporavi na 110,3 mb/d naredne godine.

- Naš prvi pogled na stanja iz 2027. pokazuje značajan višak koji će se pojaviti sljedeće godine - dodala je IEA.

U izveštaju New York Life Investment Managementa navodi se i da je nafta i dalje iznad nivoa pre sukoba, da će normalizacija brodarstva da potraje, a da zalihe i strateške rezerve još uvek treba nadopuniti.

(Tanjug)

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