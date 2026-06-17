Svet

PUTIN IZDAO HITAN NALOG: Ruski lider odmah reagovao posle monstruoznog ukrajinskog zločina

Novosti online

17. 06. 2026. u 15:58

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PREDSTAVNICI kijevskog režima izvršili su teroristički napad dronom na autobus sa decom u Brjanskoj oblasti.

ПУТИН ИЗДАО ХИТАН НАЛОГ: Руски лидер одмах реаговао после монструозног украјинског злочина

Foto: Depositphotos/ rarrarorro/ Profimedia/ Alexander Shcherbak

To je izjavio portparol ruskog šefa države Dmitrij Peskov.

- Putin je pozvao ministra zdravlja Muraška i naložio mu da preduzme sve neophodne hitne mere kako bi se pružila pomoć povređenima i ranjenima usled terorističkog napada koji je izvršio kijevski režim u Brjanskoj oblasti - naglasio je portparol Kremlja.

Ranije je objavljeno da su ukrajinske oružane snage napale autobus koji je prevozio dečji fudbalski tim iz Belorusije u blizini Brjanska.

Žena koja je pratila tim je ubijena. Viktorija Goroško, Beloruskinja ubijena u napadu ukrajinskih oružanih snaga na autobus sa decom, ostavila je za sobom dve ćerke , rekao je njen bivši muž za RT.

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