PREDSTAVNICI kijevskog režima izvršili su teroristički napad dronom na autobus sa decom u Brjanskoj oblasti.

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To je izjavio portparol ruskog šefa države Dmitrij Peskov.

- Putin je pozvao ministra zdravlja Muraška i naložio mu da preduzme sve neophodne hitne mere kako bi se pružila pomoć povređenima i ranjenima usled terorističkog napada koji je izvršio kijevski režim u Brjanskoj oblasti - naglasio je portparol Kremlja.

Ranije je objavljeno da su ukrajinske oružane snage napale autobus koji je prevozio dečji fudbalski tim iz Belorusije u blizini Brjanska.

Žena koja je pratila tim je ubijena. Viktorija Goroško, Beloruskinja ubijena u napadu ukrajinskih oružanih snaga na autobus sa decom, ostavila je za sobom dve ćerke , rekao je njen bivši muž za RT.