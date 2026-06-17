MEDIJI PIŠU: Ursula fon der Lajen odustaje, nije više zainteresovana?
PREDSEDNIK Evropske komisije Ursula fon der Lajen nema nameru da se kandiduje za treći mandat na čelu te organizacije 2029. godine, kada će imati 70 godina, objavio je list "Politiko" pozivajući se na dva visoka evropska zvaničnika.
Prema navodima lista, šef kabineta predsednika Evropske komisije Bjern Zajbert saopštio je da fon der Lajenova nije zainteresovana za novi mandat.
Do izbora koji će biti održani 2029. godine, sadašnja predsednica Evropske komisije imaće 70 godina, dodaje "Politiko".
Evropski parlament je 16. jula 2019. godine imenovao Fon der Lajenovu za predsednika Komisije na petogodišnji mandat.
Dužnost je preuzela 1. decembra 2019. godine i postala prva žena na toj funkciji.
Ponovo je izabrana na drugi mandat 2024. godine, prenela je RIA Novosti.
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