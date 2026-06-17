Svet

BOMBE NAPRAVILE HOROR: Rusi žestoko krenuli na poslednje uporište Donbasa - jeziv udar na Slavjansk (VIDEO)

В.Н.

17. 06. 2026. u 08:19

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TRI osobe su poginule, pet je povređeno, a više od stotinu privatnih kuća je oštećeno u ruskom napadu na Slavjansk, u Donjeckoj oblasti Ukrajine, saopštile su lokalne vlasti.

БОМБЕ НАПРАВИЛЕ ХОРОР: Руси жестоко кренули на последње упориште Донбаса - језив удар на Славјанск (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/user avatar Donbass Realii @donbassrealii

Kako je danas navelo Donjecko regionalno tužilaštvo, ruske snage su u dva navrata tokom proteklog danas napale civilne objekte u Slavjansku koristeći avio bombe FAB-250, prenosi Ukrinform.

- Konačne posledice udara se utvrđuju. U naselju je oštećeno najmanje 117 privatnih kuća -  dodalo je u saopštenju ukrajinsko tužilaštvo uz napomenu da je pokrenuta istraga o ratnim zločinima u vezi sa ruskim napadom.

Slavjansk je ključno ukrajinsko vojno uporište u Donjeckoj oblasti i logistički čvor, deo masivnog odbrambenog "pojasa tvrđava", poslednja i ključna linije odbrane Donbasa.

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