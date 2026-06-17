BOMBE NAPRAVILE HOROR: Rusi žestoko krenuli na poslednje uporište Donbasa - jeziv udar na Slavjansk (VIDEO)

TRI osobe su poginule, pet je povređeno, a više od stotinu privatnih kuća je oštećeno u ruskom napadu na Slavjansk, u Donjeckoj oblasti Ukrajine, saopštile su lokalne vlasti.

Foto: Printskrin Iks/user avatar Donbass Realii @donbassrealii

Kako je danas navelo Donjecko regionalno tužilaštvo, ruske snage su u dva navrata tokom proteklog danas napale civilne objekte u Slavjansku koristeći avio bombe FAB-250, prenosi Ukrinform.

Slavяnsk: pokazыvaem posledstviя rossiйskogo obstrela goroda



Kak soobщil gorodskoй glava Vadim Lяh, voйska RF nanesli udar po Slavяnsku FAB-250 i RSZO. Vsego popadaniя zafiksirovanы v pяti mestah – v častnom sektore i promыšlennoй zone. pic.twitter.com/Gloi8TKraL — Donbass Realii (@donbassrealii) June 16, 2026

- Konačne posledice udara se utvrđuju. U naselju je oštećeno najmanje 117 privatnih kuća - dodalo je u saopštenju ukrajinsko tužilaštvo uz napomenu da je pokrenuta istraga o ratnim zločinima u vezi sa ruskim napadom.

Slavjansk je ključno ukrajinsko vojno uporište u Donjeckoj oblasti i logistički čvor, deo masivnog odbrambenog "pojasa tvrđava", poslednja i ključna linije odbrane Donbasa.

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