BOMBE NAPRAVILE HOROR: Rusi žestoko krenuli na poslednje uporište Donbasa - jeziv udar na Slavjansk (VIDEO)
TRI osobe su poginule, pet je povređeno, a više od stotinu privatnih kuća je oštećeno u ruskom napadu na Slavjansk, u Donjeckoj oblasti Ukrajine, saopštile su lokalne vlasti.
Kako je danas navelo Donjecko regionalno tužilaštvo, ruske snage su u dva navrata tokom proteklog danas napale civilne objekte u Slavjansku koristeći avio bombe FAB-250, prenosi Ukrinform.
- Konačne posledice udara se utvrđuju. U naselju je oštećeno najmanje 117 privatnih kuća - dodalo je u saopštenju ukrajinsko tužilaštvo uz napomenu da je pokrenuta istraga o ratnim zločinima u vezi sa ruskim napadom.
Slavjansk je ključno ukrajinsko vojno uporište u Donjeckoj oblasti i logistički čvor, deo masivnog odbrambenog "pojasa tvrđava", poslednja i ključna linije odbrane Donbasa.
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