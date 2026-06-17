PUTINOVA NASTAVNICA OTKRILA DETALJE KOJE MALO KO ZNA: Iznenadićete se kada čujete kakav je đak bio predsednik Rusije
VERA Gurevič, razredni starešina ruskog predsednika Vladimira Putina i njegova prva nastavnica nemačkog jezika, otkrila je da je on bio "povučeni lider" tokom školskih godina.
- Bio je vođa jer su ga njegovi drugovi iz razreda smatrali takvim. Bio je zatvoreni lider, nikada se nije pokazivao - rekla je Gurevič.
Dodala je da se Putin nikada nije kandidovao za izbor na bilo koju vodeću poziciju u školi, ali imao je "određena unutrašnja interesovanja".
Tokom intervjua za RT, Gurevič je pogledala odlomke govora ruskog predsednika na nemačkom.
- Način na koji komunicira sa ljudima na nemačkom je potpuno realan. Rekla bih da nemam pritužbi, zadovoljna sam. Dala bih mu peticu, zaslužio je - rekla je ona.
Nastavnica nije otkrila nikakav specifičan dijalekat u Putinovom govoru, opisujući njegov izgovor kao običan, veoma svakodnevni jezik za opštu komunikaciju sa bilo kojim Nemcem. Gurevič je istakla da sa Putinom razgovara prijateljski, sećajući se predsednikovih roditelja i zajedničkih prijatelja.
Ona je verovala u svetlu budućnost svog učenika, ali priznala je da nije mogla da zamisli da će postati šef države.
- Nikada nisam mislila da će postati prvo lice zemlje. Ali sam njegovom ocu uvek govorila da će zauzeti neku visoku poziciju: 'Vladimire Spiridonoviču, osećam i znam da će daleko dogurati i biće na visokoj poziciji' - rekla je Vera Gurevič.
Takođe se prisetila da je bila ponosna kada je Putin postao predsednik Rusije, između ostalog jer je i sama "bila deo njegovog uspona do takve pozicije".
- Radila sam sa njim, pripremala sam ga da bude na visini - odgovorila je učiteljica na pitanje kako se osećala kada je njen učenik postao lider zemlje.
Vera Gurevič je dobila primerak knjige "U početku beše reč — na kraju će biti broj" sa posvetom od Margarite Simonjan, glavne urednice RT-a i međunarodne medijske grupe "Rusija sevodnja".
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