ITALIJANSKE kompanije u Kini skoncentrisane u komercijalnim oblastima, kao što su Šangaj, Gvangdžou, Peking, Đangsu i Džeđang, potvrđuju stalnu aktivnost u toj zemlji, navodi se u Izveštaju Italijanske privredne komore u Kini za 2026. godinu.

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Većina kompanija ima strategiju "U Kini za Kinu" - proizvodnja, inovacije i razvoj direktno za to tržište u više oblasti, od energetske tranzicije, automobilske industrije i automatizacije do luksuzne robe, farmaceutskih proizvoda i ekološke tehnologije.

Sa 1.600 kompanija i preko 170.000 zaposlenih u toj zemlji, Kina je vodeće tržište za italijanski izvoz u Aziju. I pored izlaska iz kineskog programa "Pojas i put", decembra 2023. godine, Italija ima ugled u Kini zbog kvaliteta i dizajna.

Većina firmi posluje u Kini više od 10 godina, čak i preko dvadeset, što potvrđuje dugoročnu posvećenost Italije toj zemlji. Približno 30 odsto kompanija nastavlja da ulaže u inovacije i istraživanje, dok se sve veća pažnja posvećuje i novim kanalima distribucije.

Evropa generalno kaska EVROPA, s druge strane, održava oprezan pristup prema Pekingu. Ostaje posmatrač, fokusirana na upravljanje invazijom jeftine robe, sa carinom na mini-pakete, i borbu protiv uvoza električnih automobila.

Međutim, izazov predstavlja konkurencija cena, praćena usporavanjem potražnje i makroekonomskom neizvesnošću. Tome se dodaju geopolitičke tenzije i regulatorna složenost, koji utiču na poverenje i korporativne strategije. Ipak, italijanski izvoz u Kinu raste, za četiri meseca povećao se za 17 odsto.

- Kini se više ne može pristupati kao platformi za jeftinu proizvodnju. Ona je postala sofisticirano, vema konkurentno tržište, sve više orijentisano ka inovacijama, kvalitetu i naprednoj tehnologiji. Prvi izazov, dakle, nije odlučivanje da li, ili ne, biti prisutan u Kini, već kako se pozicionirati u mnogo konkurentnijem, tehnološki naprednijem i geopolitički složenijem kontekstu - kaže Đani di Đovani, predsednik Italijanske privredne komore u Kini.