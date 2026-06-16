RUSKI RATNI BROD OTVORIO VATRU NA BRITANSKU JAHTU: Nezapamćen incident u Lamanšu

U LAMANŠU je došlo do nezapamćenog incidenta.

Foto: Printskrin/Youtube/Sky news

Ruski ratni brod je ispalio hitac upozorenja u pravcu jedne britanske jahte, preneo je The Telegraph.

Izvori bliski ministarstvu odbrane u Londonu potvrdili su da je ruski ratni brod ispalio hitac upozorenja na plovilo u Engleskom kanalu. Veruje se da je ovo prvi potvrđeni slučaj da je ruski ratni brod ispalio hitac upozorenja u Engleskom kanalu.

Navodi se da je brod koji je otvorio vatru fregata "Admiral Grigorovič". Ovaj ratni brod redovno prolazi kroz Kanal, pružajući zaštitu ruskim tankerima koji su pod sankcijama.

Incident se dogodio samo nekoliko dana nakon što su komandosi Kraljevskih marinaca zaplenili tanker "Smyrtos", ruski brod za koji se veruje da je deo "flote iz senke" Vladimira Putina.

Russian warship 'fired warning shot at yacht in English Channel'https://t.co/kybzL4UtZ9 pic.twitter.com/5UUd3jGGzb — ITV News (@itvnews) June 16, 2026

Portparol Ministarstva odbrane izjavio je:

"Istražujemo navode o incidentu u Kanalu".

Prijava je stigla od jahte registrovane u Ujedinjenom Kraljevstvu, koja tvrdi da je brod ruske mornarice ispalio hice upozorenja u njenoj blizini, na udaljenosti od približno 500 jardi. Smatra se da se incident dogodio oko 20 nautičkih milja južno od ostrva Vajt, izvan teritorijalnih voda Ujedinjenog Kraljevstva.

Sa jahte nisu prijavljene nikakve povrede niti materijalna šteta, a plovilo nastavlja svoje putovanje. U trenutku incidenta ruski brod je bio pod nadzorom patrolnog broda HMS Mersey.

🔥Russia🇷🇺 Warship Fires Warning Shot At Yacht 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿English Channel Tensions Rising.



Tensions between Russia and the United Kingdom have risen again after a Russian warship reportedly fired a warning shot at a yacht in the English Channel.



The incident is said to have occurred at… pic.twitter.com/IrmjJErzOf — MindRock (@Themindrock) June 16, 2026



Čamac iz sastava broda HMS Tyne posetio je jahtu kako bi prikupio detalje o događaju i proverio da li su članovi posade bezbedni.

Izvori iz oblasti odbrane smatraju da je reč o izolovanom incidentu koji nije povezan sa britanskim presretanjem tankera "Smyrtos".

(Telegraf)