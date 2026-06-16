"IMAŠ LI ZAKAZAN SASTANAK SA TRAMPOM?" Kamere snimile tajni razgovor Zelenskog i Makrona na samitu G7 (VIDEO)

LIDERI zemalja G7 razgovarali su u utorak o podršci Ukrajini i mogućim mirovnim pregovorima sa Rusijom, a pažnju javnosti privukao je kratak razgovor francuskog predsednika, Emanuela Makrona, i ukrajinskog lidera, Volodimira Zelenskog.

Foto: Ammar ABD RABBO- Pool/Sipa Press/Profimedia

Razgovor su zabeležile kamere po njihovom dolasku na samit u Evijan-le-Benu.

Makron je, nakon srdačnog pozdrava i zagrljaja sa Zelenskim upitao ukrajinskog lidera da li ima zakazan bilateralni sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Odgovor Zelenskog nije se jasno čuo, ali je razgovor nastavljen dok su dvojica predsednika šetala kompleksom hotela "Rojal".

Francuski predsednik je potom predložio Zelenskom da ostane duže u Francuskoj, na šta je ukrajinski lider odgovorio da 18. juna mora u Brisel na samit Evropskog saveta, gde će jedna od glavnih tema biti evropski put Ukrajine.

Makron i Zelenski razgovarali su i o posebnoj sednici samita G7 posvećenoj Ukrajini, kojoj je prisustvovao i Tramp.

Topao doček koji je priređen Zelenskom bio je u oštrom kontrastu s prijemom američkog predsednika dan ranije.

Umesto Makrona, Trampa je po dolasku dočekao šef protokola Jelisejske palate.

Iz Makronovog okruženja navedeno je da je francuski predsednik u tom trenutku bio na bilateralnom sastanku sa predsednikom Brazila, Luizom Inasiom Lulom da Silvom.

Ipak, Makron i njegova supruga Brižit kasnije su lično pozdravili Trampa po dolasku na skup.

Zelensky met with Macron. Afterwards, Zelensky, Trump and Macron held a closed meeting on the sidelines of the G7 summit. The talks marked the first in-person conversation between the Ukrainian and US presidents in 4 months. #Ukraine pic.twitter.com/v1otYDjbpQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 16, 2026

Razgovor Makrona i Zelenskog nije otkrio nikakve tajne, ali je još jednom pokazao koliko evropski lideri pažljivo koordinišu odnose sa Trampom, posebno kada je reč o Ukrajini.

Nakon što je Tramp prošle godine ranije napustio samit G7 u Kanadi zbog krize na Bliskom istoku, Makron sad nastoji da ga zadrži uključenim u razgovore do samog kraja skupa.

U tom cilju, francuski predsednik je pozvao Trampa na svečanu večeru u Versajskoj palati povodom 250 godina od osnivanja Sjedinjenih Američkih Država.

Istovremeno, deo evropskih zvaničnika strahuje da bi Tramp mogao ponovo da preuzme inicijativu u mirovnim pregovorima o Ukrajini, čime bi evropske saveznike gurnuo u drugi plan i poremetio njihovu strategiju pritiska na Rusiju i pune podrške Kijevu.

(Politiko)

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