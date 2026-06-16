KALASOVA IZNELA ŠOKANTNE TVRDNJE: Evo koja je zemlja obučavala ruske vojnike za rat u Ukrajini

VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da je Brisel potvrdio izveštaje prema kojima je kineska vojska obučavala ruske vojnike za učešće u borbenim operacijama u Ukrajini.

Foto: Tanjug/AP Photo/Petros Karadjias

Kalasova je, posle sastanka ministara spoljnih poslova zemalja EU u Luksemburgu, rekla da Unija „pažljivo procenjuje potencijalne posledice” takvih saznanja.

- Potvrdili smo izveštaje da je kineska vojska obučavala rusko vojno osoblje za borbe u Ukrajini - navela je Kalas, ali nije iznela dodatne detalje, niti je precizirala na osnovu kojih podataka je Brisel došao do tog zaključka.

Prema ranijim navodima zapadnih medija, kineska vojska je krajem prošle godine navodno obučavala oko 200 ruskih vojnika, među kojima je bilo i instruktora.

Navodi se da je obuka bila povezana sa upotrebom bespilotnih letelica, elektronskim ratovanjem i drugim segmentima savremenih borbenih operacija.

U tim izveštajima se tvrdilo i da bi Rusija, zauzvrat, mogla da obučava veći broj kineskih vojnika u svojim vojnim objektima, što bi ukazivalo na dodatno produbljivanje vojne saradnje Moskve i Pekinga.

Izjava Kaje Kalas dolazi u trenutku kada Evropska unija pooštrava odnos prema Kini, optužujući Peking da, uprkos zvaničnom stavu o neutralnosti, omogućava Rusiji da nastavi vojne operacije.

Brisel je već uvodio mere protiv pojedinih kineskih kompanija, uz obrazloženje da podržavaju ruski vojno-industrijski kompleks.

Moskva je ranije odbacila tvrdnje o tajnoj obuci ruskih vojnika u Kini, ocenjujući ih kao neosnovane. Peking, s druge strane, nastavlja da ističe da se zalaže za političko rešenje ukrajinske krize i da nije strana u sukobu.

(Politika onlajn)

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