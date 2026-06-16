U PLAMENU NAJVEĆA MOSKOVSKA RAFINERIJA NEDALEKO OD KREMLJA: Ukrajinci žestoko napali, gori i skladište u Krasnodaru (FOTO/VIDEO)

UKRAJINSKI dronovi dugog dometa pogodili su rano u utorak skladište nafte u ruskom Krasnodarskom kraju i ciljali najveću moskovsku rafineriju nafte, dok sve češći napadi nastavljaju da produbljuju krizu snabdevanja gorivom u Rusiji i pritisak na njenu energetsku infrastrukturu.

Foto: Telegram/Exilenova+

Napad dronovima izazvao je požar u skladištu nafte u Krasnodarskom kraju u ranim jutarnjim satima u utorak, saopštile su ruske regionalne vlasti, dok Ukrajina nastavlja svoju kampanju „naftnih sankcija“ protiv ruske infrastrukture za gorivo i logistiku.

Prema operativnom štabu Krasnodarskog kraja, pad delova drona izazvao je požar u skladištu nafte u selu Poltavskaja, u Krasnoarmejskom okrugu.

- Zbog pada delova bespilotne letelice, izbio je požar u skladištu nafte u selu Poltavskaja, Krasnoarmejski okrug - saopštio je štab.

🔥 The defense forces struck an oil depot in the village of Poltava, in the Kuban.



The Poltava oil depot is an important logistics hub, acting as an intermediate link between the oil refineries of the Lukoil company and the gas station networks in the region.



It is key for… pic.twitter.com/UpYwjqgaCd — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) June 16, 2026

Ruski zvaničnici rutinski opisuju takve incidente kao požare izazvane „padom delova dronova“, formulacijom koja izbegava priznanje da je sam objekat možda direktno pogođen, piše Kijev post.

Nakon napada dronovima zatvoren je put između sela Poltavskaja i zaseoka Trudobelikovski, dodao je regionalni štab.

Prema ruskim medijima, skladište nafte u Poltavskoj prima gorivo iz rafinerija, uključujući objekte Lukoila, i distribuira ga mrežama benzinskih pumpi širom Krasnodarskog kraja i Adigeje.

Selo Poltavskaja nalazi se oko 80 kilometara zapadno od Krasnodara, između regionalne prestonice i obale Azovskog mora, približno 385 kilometara od linije fronta.

Krasnodarski kraj se suočava sa nestašicama benzina od početka juna, posebno nakon dešavanja na Krimu.

Ukrainian attack drones struck a major fuel depot in Poltavskaya, Krasnodar Krai, overnight, setting the facility on fire. The fuel distribution hub continued burning into the morning after the strike. #Russia pic.twitter.com/ERIS4SOKB1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 16, 2026

Regionalne službe za vanredne situacije saopštile su da je više od 500 benzinskih pumpi trenutno bez goriva, zbog čega su mnogi operateri primorani da kupuju male veleprodajne količine bez dugoročnih ugovora o snabdevanju. Ruski mediji takođe su izvestili o nestašicama na velikim lancima benzinskih pumpi zbog naglog skoka potražnje.

Masovni napad na Moskvu i udar na Kapotnju

U međuvremenu, ruski medij Astra izvestio je o velikom napadu dronovima na Moskvu.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin prvobitno je saopštio da je 35 dronova koji su leteli ka prestonici oboreno u roku od dva sata, što ukazuje na dejstvo protivvazdušne odbrane iznad Moskovske oblasti posle pet sati ujutru.

Ne precizirajući tačne lokacije, Sobjanin je u roku od nekoliko sati sedam puta izveštavao o presretanju dronova, uključujući 12 bespilotnih letelica koje su „letele ka Moskvi“.

The area of the currently burning Moscow refinery is now determined to be the ELOU-AVT-6 unit.



A technical breakdown of its functions are within the name.



ELOU = Electric Desalting Unit (removes water and salt from crude oil before processing)

AVT = Atmospheric-Vacuum… pic.twitter.com/6aNiT0JyJl — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 16, 2026

Očevici su prijavili dejstvo protivvazdušne odbrane u Pavlovskom Posadu, Ramenskom i Žukovskom kod Moskve. Jedan dron je, kako se navodi, oboren iznad Pavlovskog Posada.

Sobjanin je kasnije saopštio da je presretnuto još 25 dronova koji su se kretali ka Moskvi.

U 7.37 časova, ukrajinski Telegram kanal za praćenje Exilenova+ objavio je da je Moskva pod napadom dronova i objavio snimke koji navodno prikazuju udare.

Kanal je tvrdio da u napadu učestvuju dronovi „Ljuti“ i naveo da, uprkos desetinama bespilotnih letelica na nebu, sirene za vazdušnu opasnost nisu aktivirane.

Razvoj drona „Ljuti“ prvi put je javno najavila ukrajinska državna odbrambena kompanija Ukroboronprom u oktobru 2022. godine.

A humiliating morning for the Russian dictator, as the largest refinery in Moscow and one of the largest in Russia, now burns after a barrage of Ukrainian drones bypassed the country's most protected airspace.



Processing 12.8 million tonnes per year (245,000–250,000 barrels per… pic.twitter.com/eKwRXOKld1 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 16, 2026

Kompanija je tada saopštila da razvija udarni dron težak više od 200 kilograma, sa bojevom glavom od 75 kilograma i dometom većim od 1.000 kilometara.

Izvor iz ukrajinske vlade uključen u projekat rekao je novinarima da je „Ljuti“ jedinstveni analog iranskog drona kamikaze „šahed“, sa visokom otpornošću na ometanje i sposobnošću da prilagođava visinu leta u skladu sa terenom.

Do 8.04 časova kanal je objavio: "Najveća moskovska rafinerija nafte. Kapotnja. Pogodak je zabeležen.“

Fires at the center of the Moscow refinery continue hours after Ukraine's strikes, likely to completely destroy the functional capabilities of the means by which the city and its regions obtain 40% of their fuel supplies.



Witch the backdrop of nationwide shortages, no one's… pic.twitter.com/3JxqKnVJAv — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 16, 2026

Posmatrači su kasnije tvrdili da je rafinerija, opisana kao objekat snažno zaštićen gustim sistemima protivvazdušne odbrane, u plamenu.

Moskovska rafinerija nafte, koja se nalazi samo 15 kilometara od Kremlja i u vlasništvu je kompanije Gazprom njeft, snabdeva do 40 odsto moskovskog tržišta goriva i oko 70 odsto benzina koji se troši u Moskvi i okolnom regionu.

Prema OSINT analizi kanala Exilenova+, gorela je jedinica AVT 6 ELOU, opisana kao srce postrojenja.

🔥 Kapotnya is practically the only large refinery that directly supplies Moscow with fuel. pic.twitter.com/JtmmS4H7qd — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) June 16, 2026

Kasnije je Sobjanin potvrdio da je napad drona oštetio Moskovsku rafineriju nafte u Kapotnji.

- Tokom protekla 24 časa nastavljeni su neprijateljski napadi dronovima na Moskvu. Jedan od dronova oštetio je objekat u Moskovskoj rafineriji nafte. Žrtava nema. Hitne službe rade na licu mesta - rekao je gradonačelnik.

(Kijev post)