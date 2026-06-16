KONSTANTINOVKA je u potpunosti očišćena od operatera bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine, saopštili su za RIA Novosti u jedinicama grupa trupa "Jug".

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- Do nedavno su se operateri neprijateljskih bespilotnih letelica nalazili u Konstantinovki, ali je njihov rad sada tamo ozbiljno otežan. Nema više stalnog snabdevanja. Njihovi operateri su ili već uništeni ili su se povukli više severozapadno, bliže Aleksejevo-Družkovki i okolini - izjavio je borac bataljona specijalne namene sa pozivnim imenom Altaj.

Prema njegovim rečima, zahvaljujući veštim dejstvima ruskih vojnika, u gradu više nije ostala nijedna čitava antena za upravljanje ukrajinskim dronovima.

- Sada su njihovi operateri bespilotnih letelica prinuđeni da deluju iz dublje pozadine, jer su naši dronovi očistili sve bliže prilaze Konstantinovki. Da bi se sada pronašao neprijateljski operater, potrebno je pretražiti sve zelene pojaseve u okolini Aleksejevo-Družkovke - dodao je sagovornik agencije.

Ranije je rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njegove snage u potpunosti uspostavile kontrolu nad istočnim delom Konstantinovke i izašle na njene severoistočne periferije.

Borbe se takođe vode u jugozapadnim delovima grada i na teritoriji metalurškog kombinata.

Naselje se nalazi na severu Donjecke Narodne Republike (DNR), oko 55 kilometara od Donjecka.

Ima ključnu ulogu u snabdevanju ukrajinskih snaga u Kramatorsko-Slavjanskoj aglomeraciji, jer se u njemu nalazi veliko tranzitno železničko čvorište.

(RT Balkan)

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