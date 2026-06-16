MREŽE SE USIJALE ZBOG NJIHOVOG POZDRAVA: Tramp izljubio Brižit, a onda je usledila prava neprijatnost (VIDEO)

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron i njegova supruga Brižit Makron ugostili su Donalda Trampa na samitu G7, a i ovaj susret obeležilo je neobično rukovanje američkog predsednika.

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Tokom dolaska na samit G7, Tramp se kratko rukovao sa Makronom, a potom je prišao njegovoj supruzi, izljubio je, a onda je usledilo maratonsko rukovanje koje je trajalo čak 13 sekundi.

Rukovanje nije delovalo nimalo prijatno, a čini se da je isti utisak imala i Makronova supruga tokom ovog Trampovog poteza.

JUST NOW: President Trump greets French President Emmanuel Macron and his wife Brigitte as G7 leaders convene for their high-stakes summit in France. pic.twitter.com/0rAPGYC8xf — Commentary: President Trump 47 (@Trump47News) June 16, 2026

Ovaj gest usledio je nakon što je Tramp ismevao brak Brižit i Emanuela Makrona usred eskalacije tenzija između dvojice svetskih lidera. Govoreći na privatnom događaju u aprilu, kada je kritikovao Francusku zbog neuspeha da pruži pomoć SAD u vezi sa Iranom, Tramp je optužio Brižit da se prema Emanuelu ponaša "izuzetno loše".

Emanuel Makron je kasnije kritikovao Trampa, rekavši da njegovi komentari nisu bili elegantni niti primereni.

Inače, Tramp i Emanuel Makron imaju dugu istoriju neobičnih rukovanja tokom svojih susreta.

Njihov prvi susret 2017. godine doveo je do dugotrajnog stiska ruku u Briselu - ranog znaka takmičarskog tona koji će obeležiti njihov odnos.

U godinama koje su usledile, dvojica lidera smenjivali su periode srdačnosti i rivalstva. Makron je ugostio Trampa na proslavi Dana Bastilje u Parizu, uz svečanu večeru na Ajfelovom tornju kojoj su prisustvovala oba para. Tramp je kasnije uzvratio tako što je Makrona proglasio počasnim gostom na svojoj prvoj državnoj večeri u Beloj kući.

Do kraja Trampovog prvog mandata, njihova politička "romansa" je izbledela, zamenjena neslaganjima oko carina, Ukrajine i rata sa Iranom.

Najnovije rukovanje sa Brižit Makron, koje su posmatrači opisali kao "nadvlačenje konopca", dodalo je novo poglavlje u dugu sagu odnosa između Francuske i Sjedinjenih Američkih Država.

(Telegraf.rs)

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