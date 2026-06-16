"NEKA NAFTA TEČE!" Tramp potvrdio sporazum: Iran pristao da se zauvek odrekne nuklearnog oružja

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je Iran pristao da nikada neće posedovati nuklearno oružje i odbacio je tvrdnje da Sjedinjene Američke Države planiraju da toj zemlji isplate 300 miliona dolara.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

- Iran je pristao da nikada neće imati nuklearno oružje. Takođe, priča da SAD plaćaju Iranu 300 miliona dolara je lažna vest koju su objavile demokrate - naveo je Tramp u objavi na mreži Truth Social.

Tramp je juče rekao da je "sporazum sa Islamskom Republikom Iran sada završen".

- Čestitam svima! Ovim u potpunosti odobravam slobodno otvaranje Ormuskog moreuza i, istovremeno, odobravam trenutno uklanjanje pomorske blokade Sjedinjenih Država. Brodovi sveta, pokrenite motore. Neka nafta teče - rekao je Tramp.

(Tanjug)

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