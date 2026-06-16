SNIMCI 160. odvojene mehanizovane brigade ukrajinske vojske prikazali su novu konfiguraciju glavnog borbenog tenka M1A1 „Abrams“, „Lucifer“, čije modifikacije dizajna izgleda daju veliki prioritet povećanju preživljavanja protiv napada dronova i municije koja se zadržava.

Foto: prinskrin militarywatchmagazine.com/ 160 ombr VSU

Tenk integriše opsežan set modularnih struktura kaveza protiv dronova na svojoj kupoli i trupu. Umesto jednostavnih struktura ravnog krova koje su ranije bile široko viđene, kavez na tenku „Lucifer“ koristi modularnu arhitekturu koja omogućava kupoli da se slobodno rotira bez značajnog ugrožavanja zaštite iznad glave. Razvoj odvojenih delova koji štite kupolu nezavisno od bočnih i zadnjih panela trupa navodno je predstavljao inženjerski izazov, a kada se postigne, pomaže u očuvanju borbene korisnosti tenka uz poboljšanje preživljavanja.

Opstanak tenkova Abrams na ukrajinskom ratištu ozbiljno je doveden u pitanje, jer su vozila pretrpela velike gubitke gotovo odmah nakon početka borbenih operacija u februaru 2024. godine. Do početka juna 2025. godine, procenjeno je da ukrajinska vojska ima 27 od 31 tenkova Abrams koje su isporučile SAD, što predstavlja 87% flote, od kojih je većina uništena, dok su neki napušteni i zarobljeni. Iako su ukrajinske snage izgubile veliku većinu novoizgrađenih tenkova Abrams koje su isporučile Sjedinjene Države, Australija je 2025. godine isporučila dodatnih 49 vozila koja su povučena iz sopstvenih snaga zbog decenija habanja.

Foto: prinskrin militarywatchmagazine.com/ 160 ombr VSU

Planove za isporuku tenkova Abrams prvi put je objavila Kanbera u oktobru 2024. godine, iako je niz izvora kasnije izvestio da je nedostatak ovlašćenja Sjedinjenih Država za njihov transfer Ukrajini bio glavni faktor koji je odložio njihovu isporuku. Međutim, pošto se vozila smatraju potpuno istrošenim, očekuje se da će to značajno smanjiti njihovu dostupnost i povećati zahteve za održavanjem.

U razgovoru za ABC News, jedan informisani američki izvor sa insajderskim znanjem o transferu upozorio je na osnovu toga da će ukrajinskoj vojsci biti „teško održavati vozila“. Široko rasprostranjene žalbe ukrajinskog osoblja u vezi sa ranjivošću tenkova Abrams, koje su isporučile SAD, na koroziju i druga pitanja vezana za održavanje, ojačale su konsenzus da će upravljanje vozilima isporučenim iz Australije biti veoma izazovno.

Foto: prinskrin militarywatchmagazine.com/ telegram ugolok sitha

Napori ukrajinskog odbrambenog sektora da poboljša oklopnu zaštitu tenkova Abrams daleko su od bez presedana, s obzirom na to da su nivoi zaštite vozila poboljšani sredinom 2024. godine integracijom eksplozivnog reaktivnog oklopa Kontakt-1. Ukrajinska industrija je uložila značajan trud da poveća zaštitu vozila nakon što su pretrpela velike gubitke u svojim prvim sukobima sa ruskim snagama u februaru-aprilu 2024. Ovi napori su se ranije pokazali daleko od uspešnih, a stope istrošenosti su ostajale visoke kad god su vozila bila raspoređena blizu linija fronta. Više izvora je primetilo da su dimenzije tenka, naime njegov veoma visok profil u poređenju sa ruskim i sovjetskim dizajnom, učinile ga „velikom metom“ na linijama fronta koju je mnogo teže sakriti i relativno lako uočiti i ciljati. Iako su ruski tenkovi od 2024. godine počeli da integrišu sisteme aktivne zaštite kako bi pružili zaštitu od napada sa vrha, uključujući i zabačenu municiju, takvi sistemi su tek nedavno počeli da ulaze u upotrebu u SAD i Nemačkoj, dok ukrajinskim tenkovima, uključujući i Abrams, nedostaje uporedivi sistem. Izrael, Kina i Južna Koreja predvodili su svet u razvoju takvih sistema.

Foto: prinskrin militarywatchmagazine.com/ telegram arhangelspecnaza

Dokazana ranjivost modernih zapadnih dizajna tenkova, uključujući Abrams, na ukrajinskom ratištu smatra se primarnim faktorom koji je naveo američku vojsku da prekine planove za dalja postepena poboljšanja M1A2 Abramsa i umesto toga nastavi sa mnogo revolucionarnijim i dalekosežnijim promenama dizajna. Rezultat je bio program M1E3 Abrams koji teži da veoma značajno redizajnira tenk, što je značajno smanjilo težinu, izuzetno povećalo efikasnost potrošnje goriva i mobilnost, smanjilo zahteve za posadom za 25 procenata i mnogo više se fokusiralo na mrežno centrirane operacije i sisteme aktivne zaštite nego na tradicionalni debeli oklop. Očekuje se da će varijanta M1E3 podići tenk na nivo performansi četvrte generacije sa mnogim zajedničkim karakteristikama dizajna sa novim kineskim tenkovima Tip 100 koji su ušli u upotrebu 2025. godine. S obzirom na to da je veoma malo verovatno da će Ukrajina dobiti tenk četvrte generacije u dogledno vreme, budući da je Kina jedini korisnik takvih naprednih vozila, dok je američka vojska spremna da ih operativno uvede tek početkom 2030-ih, modifikacije poput konfiguracije Lucifer predstavljaju pokušaj pritiska sile da modifikuje zastareli dizajn kako bi smanjila njegove ranjivosti u eri kopnenog ratovanja za koje je podobnost Abramsa i dalje ograničena.

(militarywatchmagazine.com)

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