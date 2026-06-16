UKRAJINSKA PVO OBARANJEM RUSKOG DRONA IZAZVALA POŽAR: Svi detalji vatrene stihije koja je izbila u Kijevsko-pečerskoj lavri (FOTO)

POŽAR na krovu Saborne crkve Uspenja Presvete Bogorodice u kompleksu pravoslavne svetinje Kijevsko-pečerske lavre izbio je juče rano ujutru, posle pada oborenog ruskog drona. Ukrajinska PVO obarala je ruske dronove raketama "patriot" koje je dobila nedavno od zapadnih saveznika, izjavio je predsednik Vladimir Zelenski.

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Tako je Zelenski demantovao one koji su požurili da optuže Ruse da su gađali Kijevsko-pečersku lavru.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je ukrajinski PVO izazvao požar u Kijevsko-pečerskoj lavri, jer je njihova raketa-presretač pala na krov te pravoslavne svetinje. U Moskvi tvrde da se na snimaku vidi kako "patrioti" padaju i na stambene zgrade.

Patrioti" ne mogu da obore hipersonične rakete kojima su u prvim noćnim satima Rusi gađali objekete u Kijevu i drugim gradovima. Ali su zato Ukrajinci obarali ruske dronove koji su pritom padali na zgrade i izazivali požare. Pored toga, požar je izbio u zgradi Nacionalnog kulturno-umetničkog i muzejskog kompleksa "Umetnički arsenal" površine 1.000 kvadratnih metara.

Građani Kijeva tvrde da su oboreni dronovi padali i na teritoriju Kijevsko-pečerske lavre. Kakva je šteta napravljena u crkvenom kompleksu tek treba da se utvrdi.

Najvažnije je da požar nije oštetio relikvije. Evakuisane su drevne ikone, a takođe su prebačene i mošti koje su se nalazile u hramu koji je pogođen.

Unesko: Naneta značajna šteta AGENCIJA Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (Unesko) saopštila je da osuđuje napad ruskih snaga na Kijev i da strahuje da je Kijevsko-pečerskoj lavri naneta značajna šteta. "Udar je navodno prouzrokovao značajnu štetu na spoljašnjosti i unutrašnjosti Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice. Susedne istorijske strukture, uključujući elemente kompleksa utvrđenja Lavre i kulu Ivana Kušnika, takođe su navodno pogođene", navedeno je u saopštenju Uneska. Unesko je istakao da je spreman da podrži nadležne organe u proceni štete na kulturnim i obrazovnim institucijama i identifikovanju hitnih mera u okviru svog mandata.

U Moskvi ističu da za sve vreme rata u Ukrajini ruska vojska nijednom nije gađala bilo koju crkvu, za razliku od ukrajinske koja je razorila mnogo na teritoriji koja se sada nalazi pod kontrolom ruske vojske.

Osim toga u Moskvi ističu da rukovodstvo u Kijevu namerno postavlja baterije "Patriota" u blizini objekata od svetskog kulturno-istorijskog značaja što je sa vojnog aspekta pogrešno. Na taj način se ne mogu zaštititi, već raketa može da padne upravo na crkve.

Na objekte u više oblasti Ukrajine tokom noći u ranim satima u ponedeljak obrušilo se skoro 700 raketa i dronova.

Ukrajinska PVO je uspela da prebroji 681 raketu i dron. U Moskvi kažu da su pogođeni objekti transportne infrastrukture, vojne fabrike i skladišta. Napad je počeo kasno u nedelju na objekte u Harkovu po glavnim bazama snabdevanja ukrajinske vojske koja brani pozicije u Donbasu i Sumskoj oblasti gde su Rusi u ofanzivi.

U Dnjepropetrovskoj oblasti gađani su infrastrukturni objekti i navođeni teškim bombama. Veliki gradovi na istoku Ukrajine gađani su celu noć. Dronovi su doleteli i do Krivog roga, Pavlograda i Nikolajeva. Tek posle ponoći usledio je napad na objekte u Kijevskoj i Žitomirskoj oblasti.

Oko dva sata u noći Rusi su gađali hipersoničnim raketama "cirkon" i balističkim raketama "iskander-M" aerodrom u Kijevu Borispolj, a zatim je uništen pogon vojne fabrike u Žuljanima gde takođe postoji vojni aerodrom. U Kijevskoj oblasti porušen je terminal "Ukrajinske pošte", gde stižu delovi za pravljenje dronova iz zapadnih zemalja.

Traže odmazdu za civile PENZIONISANI general ruske vojne obaveštajne službe Leonid Rešetnikov kaže da javnost u Rusiji traži od rukovodstva znantno žešće napade, jer ukrajinske snage i posle masakra u Starobeljsku, gde su pogodili đački dom, i dalje napadaju civilne objekte širom Rusije.

- Ukrajinci dronovima ubijaju ruske civile. Oni namerno napadaju civile da bi preplašili narod - smatra Rašetnikov.

U Kijevu kažu da su Rusi koristili sve tipove dronova, od onih jeftinih koje koriste kao mamce, pa sve do najnovijih modela brzine do 600 kilometara na sat. Ruski vojni analitičari kažu da je to tek početak ruske osvete za ukrajinsko gađanje civilnih objekata na Krimu i širom Ukrajine.

Razorena je fabrika "Radar" u Kijevu koja osim radara proizvodi i delove za bespilotne letelice. Njihov proizvodni pogon se nalazi na teritoriji filmskog studija "A. P. Dovženka", gde su montirani dalekometni dronovi. Gađana je i fabrika "Majak" koja pravi bojeve delove bespilotnih letelica, kao i delove za rakete "flamingo".

Rusi su pogodili i kijevsku fabriku "Burevesnik" koja pravi dalekometne dronove, kao i one srednjeg dometa, te radare za ukrajinsku vojsku.

Rano ujutru gađan je "Avio-remontni zavod N-410" koji proizvodi avionske turboreaktivne motore. U Dnjepropetrovsku su pogođene dve kompanije koje su proizvodile bespilotne letelice.

Osim fabrika, gađano je i pet ukrajinskih vojnih fabrika.

Svakodnevno na obe strane ginu i civili. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko kazao je da je u Kijevu povređeno 20 ljudi, od kojih je troje u teškom stanju. Na drugoj strani, u više ruskih gradova ukrajinski dronovi avionskog tipa su pogodili stambene zgrade. Poginulo je pet ljudi, a mnogi su povređeni.